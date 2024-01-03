«Ο νέος ηγέτης της ελληνικής αντιπολίτευσης έχει λιγότερο από μισό χρόνο για να κερδίσει τους ψηφοφόρους στις ευρωεκλογές – αλλά πριν από αυτό πρέπει να πείσει το δικό του κόμμα. Οι προοπτικές και για τα δύο φαίνονται σκοτεινές» σχολιάζει σε εκτενές του ρεπορτάζ το Bloomberg με τίτλο «Το ποντάρισμα του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν πρώην trader της Goldman Sachs δεν πέτυχε».

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, «ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν μια απίθανη επιλογή για τον ΣΥΡΙΖΑ, το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα που τάχθηκε ενάντια στις πολιτικές λιτότητας της ΕΕ και παραλίγο να αναγκάσει τη χώρα να βγει από το ευρώ το 2015. Ο πρώην trader της Goldman Sachs ήταν ουσιαστικά άγνωστος πριν διεκδικήσει την ηγεσία τον Σεπτέμβριο και βγήκε στην κορυφή μόνο λόγω του χάους που άφησε πίσω του ο προκάτοχός του, καθώς δεν υποστήριξε κανέναν από τους υποψηφίους».

Το αποτέλεσμα είναι ένας ηγέτης του κόμματος, του οποίου οι απόψεις -υποστήριξη των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για τους εργαζόμενους- ταιριάζουν περισσότερο με το παρελθόν του στη Wall Street παρά με τους ακτιβιστές της παλιάς σχολής, των οποίων προσπαθεί τώρα να ηγηθεί.

«Επί των ημερών του ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να διαλύεται», σχολιάζει το άρθρο του πρακτορείου, αναφερόμενο στις αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα, που το άφησαν με μόλις 36 βουλευτές και τον καταποντισμό του στις δημοσκοπήσεις κοντά στο 12% από το 36% στην κορύφωση της ακμής του το 2015.

«Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα»

«Ανέλαβα μόλις τρεις μήνες πριν. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Αλλά να είστε σίγουροι, είμαστε σε καλό δρόμο και θα αφήσουμε μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές», είχε δηλώσει ο Στέφανος Κασσελάκης σε παλαιότερες δηλώσεις του στο μέσο, τις οποίες υπενθύμιζει τώρα το άρθρο

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο θυμίζει ότι ο κ. Κασσελάκης ήταν εθελοντής στην προεκλογική καμπάνια του τότε γερουσιαστή Τζο Μπάιντεν το 2008, αλλά κατέβηκε στην ελληνική πολιτική αρένα στις εκλογές του 2023, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξασφάλισε μια σαρωτική νίκη που ώθησε τον Αλέξη Τσίπρα στην απομάκρυνσή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Κασσελάκης ευνοήθηκε από την σιωπή του Τσίπρα», λέει στο Bloomberg ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Νομικής και Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κι όπως αναφέρει το πρακτορείο «ο Κασσελάκης εφαρμόζει στην πραγματικότητα τη στρατηγική στροφή που ξεκίνησε υπό τον προκάτοχό του. Ο Τσίπρας μπορεί να είναι διάσημος επειδή αψήφησε τις αξιώσεις της ΕΕ για περικοπές στον προϋπολογισμό το 2015, αλλά κυβέρνησε για άλλα τέσσερα χρόνια μετά απ’ αυτό και στο τέλος εφάρμοσε ένα ωμό πρόγραμμα λιτότητας»

«Μετά το τραύμα των χρόνων της κρίσης υπάρχει μια λογική στις προσπάθειες μετακίνησης του ΣΥΡΙΖΑ πιο κοντά προς το κέντρο», σημειώνει το πρακτορείο, αλλά «οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να αναλάβουν ρίσκα. Χωρίς τον χαρισματικό Τσίπρα στο τιμόνι το κόμμα καταφέρνει να χάνει τους πιο ριζοσπαστικούς υποστηρικτές του, χωρίς να πείθει μετριοπαθείς να μετακινηθούν από το ΠΑΣΟΚ».

Το Bloomberg σχολιάζει και τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν είναι ενθαρρυντικές για το ΣΥΡΙΖΑ αφού όπως λέει το πρακτορείο οι νεοεκλεγέντες αρχηγοί κομμάτων συνήθως καταγράφουν άνοδο στις δημοσκοπήσεις, αλλά με τον Κασσελάκη συνέβη το αντίθετο.

