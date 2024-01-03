Σχετικά με το αναμενόμενο νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών μίλησε - εκτός των άλλων - στον ΑΝΤ1, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

«Θα έρθει το νομοσχέδιο, διότι λύνει προβλήματα. Έχει πει ο πρωθυπουργός ότι, θα έρθει και θα έρθει με τη σειρά που θεωρεί ο ίδιος», τόνισε ο Δημήτρης Τσιόδρας.

Ως προς τον χρόνο που θα έρθει το νομοσχέδιο, είπε πως, «ο πρωθυπουργός έχει πει πως θα έρθει στη διάρκεια της 4ετίας. Είπε ότι θα το φέρει και θα το φέρει. Εκείνος έθεσε το θέμα. Δεν είναι θέμα της Εκκλησίας, είναι θέμα της εκτελεστικής εξουσίας».

Για το αν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, είπε πως, «περιμένουμε να έρθει το νομοσχέδιο και θα δούμε τότε πώς θα ψηφιστεί».

Ο Δημήτρης Τσιόδρας τόνισε ότι, το νομοσχέδιο αφορά σε «ανθρώπους και παιδιά που δεν τους βλέπουμε», ενώ απάντησε σε σχετικό ερώτημα ότι, «γάμος και τεκνοθεσία πάνε μαζί, γιατί προφανώς όταν μιλάς για γάμο μιλάς και για τεκνοθεσία. Υπάρχουν διακρίσεις για παιδιά, οι οποίες πρέπει να αρθούν».

