ΣΥΡΙΖΑ: Γεμάτη ψέματα, παγίδες και κινδύνους η δήθεν μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης

«Η προσπάθεια ανάδειξης μιας δήθεν μεταρρυθμιστικής ατζέντας από την κυβέρνηση πέφτει στο κενό» αναφέρουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες «όσο και να προσπαθεί να μεταφέρει τη συζήτηση σε θέματα όπως η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επιστολική ψήφος, η κυβερνητική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τρεις λέξεις: Ψέματα, παγίδες, κίνδυνοι».

Και συνεχίζουν:

«Ψέματα επαναλαμβανόμενα και απροκάλυπτα προς τους πολίτες ότι δήθεν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας. Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων όπως επιβεβαιώνουν τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία τον περασμένο Νοέμβριο οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 156 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 100 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα!

Η κυβέρνηση των δήθεν φοροελαφρύνσεων επιβαρύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες με επιπλέον αύξηση 4% στις εισφορές τους μετά το φορολογικό χαράτσι πουν τους επέβαλε πρόσφατα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στην απροκάλυπτή αισχροκέρδεια και τις αθέμιτες πρακτικές που επικρατούν στην αγορά. Τελευταίο παράδειγμα το βρεφικό γάλα το οποίο πωλείται στη χώρα μας έως και 213% ακριβότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες!

Παγίδες που απορρέουν από τη διαρκή μετάθεση των κυβερνητικών ευθυνών στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Οι πολίτες προσπαθούν να βρουν άκρη με τα χρωματιστά τιμολόγια του ρεύματος, την ίδια στιγμή που τα υπερκέρδη των παρόχων παραμένουν στο απυρόβλητο.

Κίνδυνοι που απορρέουν από την ανευθυνότητα και την ελαφρότητα των δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών για κρίσιμα εθνικά θέματα. Ή μήπως πρόκειται για κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη; Κίνδυνοι που απορρέουν από την πλήρη κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού και την αδυναμία να εξασφαλίσει ακόμη και το υπέρτατο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και ασφάλεια.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος με αυτή τη κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι εδώ ως αξιόπιστη προοδευτική και πατριωτική δύναμη ευθύνης για να βάλει φρένο στα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

