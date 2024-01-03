Άγγελος Συρίγος: Δεν μίλησα ποτέ για αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης – Τι απαντά στον Στ. Κασσελάκη

«Είναι κάτι που ξεκίνησε από την ακροδεξιά και με έκπληξη βλέπω ότι το παίρνει ο κ. Κασσελάκης. Δεν μίλησα ποτέ για αναθεώρηση, αλλά για το θέμα των παρωχημένων διατάξεων» είπε ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στην ΕΡΤ για τις δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον κατηγόρησε πως «στάθηκε στο πλευρό του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν».

«Είναι κάτι που ξεκίνησε από την ακροδεξιά και με έκπληξη είδα ότι το παίρνει και ο κ. Κασελάκης. Δηλαδή οι σύμβουλοι του κ. Κασελάκη το έδωσαν. Δεν μίλησα ποτέ για αναθεώρηση της συνθήκης. Είπα ότι είναι παρωχημένη, διότι το μόνο που μας ενδιαφέρει από τη Συνθήκη της Λωζάνης, όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, είναι οι διατάξεις περιορισμού συνόρων. Το θέμα των παρωχημένων διατάξεων είναι κάτι αυτονόητο. Είναι ένα κείμενο 101 ετών. Καταρχάς έχει διατάξεις για το πώς θα πληρώσουμε το οθωμανικό χρέος. Παίζει ρόλο πώς θα πληρώσουμε το οθωμανικό χρέος στο σήμερα; Έχει διατάξεις για το πώς θα γίνει ανταλλαγή αιχμαλώτων, τι θα γίνει με τα συμμαχικά νεκροταφεία, τι θα γίνει με τις εταιρείες οι οποίες είχαν συμβόλαια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλα αυτά είναι νεκρά, είναι περασμένα. Την αναθεώρηση την προσέθεσε ο κ. Κασσελάκης και η εφημερίδα Δημοκρατία.

» Από το 1995 και μετά, έχουμε εξαιρέσει ρητώς από την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης θέματα που σχετίζονται με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν τα συζητάμε βάσει των διατάξεων. Θεωρούμε ότι είναι εθνικό μας θέμα» τόνισε ο κ. Συρίγος συμπληρώνοντας:

«Είναι παρωχημένη διάταξη και αυτό αποτελεί επίσημη ελληνική θέση από το 1995. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αντίθετα, η Τουρκία λέει ότι η Συνθήκη της Λωζάνης σε αυτό το θέμα δεν είναι παρωχημένη και επικαλείται τις διατάξεις της για αποστρατιωτικοποίηση. Τελευταία φορά που το έκανε ήταν το 1921 και το 1922 με τρεις επιστολές που απέστειλε προς τον ΟΗΕ, όπου επικαλούμενη την απόσυρση της διάταξης περί αποστρατικοποίησης, ζήτησε να της επιστραφούν τα νησιά επειδή λέει παραβιάζουμε τις διατάξεις».

«Το εθνικό συμφέρον τι μας επιβάλλει; Να συζητάμε για διατάξεις νεκρές, παρωχημένες;» συνέχισε ο κ. Συρίγος, διευκρινίζοντας: «Όταν λέμε κάτι παρωχημένο, δεν σημαίνει ότι το παρωχημένο αναθεωρείται». Η συνθήκη του 1900 του 1831, του Λονδίνου, με την οποία φτιάχτηκαν τα σύνορα της Ελλάδος, είναι παρωχημένη. Δεν έχει καμία σχέση τα σύνορα της Ελλάδος που ήταν πάνω από τη Λαμία του 1831 στο σήμερα. Δεν συζητάμε λοιπόν για αναθεώρηση. Την αναθεώρηση την προσέθεσε ο κ. Κασσελάκης και η εφημερίδα Δημοκρατία.

Να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα σε αυτό που ο κ. Κασελάκης: ,Εάν αύριο το πρωί πάψει η τουρκική απειλή, μας πουν οι Τούρκοι σταματάμε τις απειλές και μεταφέρουμε τον αποβατικό μας στόλο στον Εύξεινο Πόντο, εμείς θα πάμε να αποστρατικοποιήσουμεί τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου; Δεν πήραμε το μάθημα της Κύπρου το 74 που η χούντα απέσυρε το 67 την ελληνική Μεραρχία;

Και είναι δικαίωμά μας να έχουμε στρατικοποίηση στενά τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, ασχέτως διάταξης τον εθνικό μας ζήτημα. Αυτό είπα και είναι η επίσημη ελληνική θέση από το 1995 και τη δήλωση που κατέθεσε ο τότε υπουργός Εξωτερικών κ. Παπούλιας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

Τέλος ο κ. Συρίγος υπενθύμισε ότι ο Νίκος Δένδιας πήγε στη Σύμη τα Χριστούγεννα και στη Λήμνο την Πρωτοχρονιά, ενώ ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο κ. Φλώρος πήγε σε Καστελόριζο, σε Ρω και σε Στρογγύλη. «Θέλω να πω δηλαδή οι θεωρίες συνωμοσίας που ακούω κι εγώ, δεν τις βλέπω να επαναλαμβάνονται» είπε.

