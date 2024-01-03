Προειδοποίηση προς την κυβέρνηση να μην προβεί σε εθνικές υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας, απευθύνει με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ, 'Αγγελου Συρίγου για την Συνθήκη της Λωζάνης.

Στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Πλάι σε έναν Ερντογάν που προσπαθεί εδώ και καιρό να αναθεωρήσει τη Συνθήκη της Λωζάνης, ήρθε σήμερα ο βουλευτής της ΝΔ κ. Συρίγος να υπερθεματίζει ότι ‘η Συνθήκη της Λωζάνης είναι παρωχημένη και το 97% της δεν έχει καμία αξία'! Όταν κάνεις τέτοιο δώρο στον Ερντογάν, τα ‘δεν εννοούσα αυτό' περιττεύουν. Αμέσως μετά την επανεκλογή του, το 2023, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ‘υποχωρήσεις'. Μετά ακολούθησαν οι ‘υποκλίσεις' και τη 2η μόλις μέρα του 2024, περνάμε σε Συνθήκη χωρίς αξία».

Ακολούθως απευθύνεται προς την κυβέρνηση: «Να γνωρίζουν ότι όσο και αν προετοιμάζουν τον ελληνικό λαό μέσω τέτοιων δηλώσεων, θα τον βρουν σύσσωμο απέναντί τους. Και βεβαίως, η Πατριωτική Αριστερά δεν πρόκειται να επιτρέψει παρέκκλιση ούτε κατά ένα εκατοστό από την πάγια θέση των ελληνικών κυβερνήσεων ως προς τη Συνθήκη της Λωζάνης και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

ΣΥΡΙΖΑ: Επικίνδυνες οι δηλώσεις Συρίγου περί αποστρατιωτικοποίησης - Να πάρει θέση η κυβέρνηση

Ανακοίνωση για την δήλωση του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Υπουργού, Άγγελου Συρίγου έξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η δήλωση του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Υπουργού, 'Αγγελου Συρίγου, ο οποίος χαρακτηρίζει "παρωχημένη" τη Συνθήκη της Λωζάννης "σε σχέση με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών" επιβεβαιώνει τις σοβαρές ανησυχίες που έχει εκφράσει εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη στάση της Κυβέρνησης στο εξαιρετικά κρίσιμο αυτό θέμα.

Ο κ. Συρίγος αντιβαίνει τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας και αφήνει περιθώρια για εκμετάλλευση της δήλωσής του από την Τουρκία στο πλαίσιο της απαράδεκτης θέσης της περί αναθεώρησης της Συνθήκης. Επιπλέον αποπροσανατολίζει τον ελληνοτουρκικό διάλογο από τον στόχο της προσφυγής στην Χάγη για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, ανοίγοντας από τηλεοπτική εκπομπή, ένα θέμα που δεν είναι και δεν πρέπει να είναι στην ατζέντα».

