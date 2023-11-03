Ρωμανός: Παραδέχεται το γνωστό τρολ της Κουμονδούρου ότι ο εν λόγω λογαριασμός έχει πολλαπλούς διαχειριστές

Να σπάσει επιτέλους τη σιωπή του και να απολογηθεί για όσα από τα ίδια τα στελέχη του έρχονται στο φως κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ για ακόμη μία φορά ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ, Νίκος Ρωμανός, με αφορμή την κατάθεση του κ. Σκουρλέτη στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον «μηχανισμό προπαγάνδας» που αποκάλυψε.

Η δήλωση του κ. Ρωμανού:

Ο κ. Σκουρλέτης επισκέφθηκε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να καταθέσει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του σε συνέχεια των αποκαλύψεων που έκανε για τον μηχανισμό μαύρης προπαγάνδας και λάσπης του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, γνωστό τρολ της Κουμουνδούρου ανήρτησε νομικό κείμενο άμυνας, όπου επί της ουσίας παραδέχεται ότι ο εν λόγω λογαριασμός έχει πολλαπλούς διαχειριστές. Κάτι που από μόνο του εξ ορισμού παραπέμπει σε επαγγελματικό και όχι σε προσωπικό λογαριασμό. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να έρθει όλη η αλήθεια στο φως για αυτόν τον μηχανισμό δολοφονίας χαρακτήρων, δημιουργίας υβριστικών hashtags, τοξικότητας και διασποράς fake news.

Αναμένουμε να μάθουμε επιτέλους ποιοι είναι οι επώνυμοι αρθρογράφοι και όλοι οι υπόλοιποι που κρύβονται πίσω από αυτό το δυσώδες κύκλωμα. Συνεχίζουμε να ζητάμε σε όλους τους τόνους από τον ΣΥΡΙΖΑ να σπάσει επιτέλους τη σιωπή του και να απολογηθεί για όσα από τα ίδια τα στελέχη του έρχονται στο φως.



