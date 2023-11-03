Την «πλήρη αποτυχία» στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής καταλογίζουν στην κυβέρνηση της ΝΔ πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και ότι «ξεκινά πάλι το παιχνίδι του κοινωνικού αυτοματισμού, υποδεικνύοντας τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ως τους βασικούς υπαίτιους για τη φοροδιαφυγή, επιβάλλοντας μία άδικη και οριζόντια μέθοδο υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος κάθε αυτοαπασχολούμενου».

«Την ίδια στιγμή, συνεχίζει τη φοροκαταιγίδα των έμμεσων φόρων, αρνούμενη διαρκώς τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και βρεφικά είδη και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα», προσθέτουν οι ίδιες πηγές κάνοντας λόγο για «τεράστια προεκλογική εξαπάτηση των ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας», καθώς με το εν λόγω νομοσχέδιο η κυβέρνηση «επιβάλλει αύξηση των φόρων που πληρώνουν 473.000 αυτοαπασχολούμενοι», «δεν καταθέτει κανένα μέτρο για τους μεγάλους και πολύ μεγάλους παίχτες της αγοράς», «θέτει εκτός κοινωνικών και προνομιακών επιδομάτων πλήθος ελευθέρων επαγγελματιών», «δεν αναγνωρίζει τα οικονομικά στοιχεία που αποτυπώνονται στο my DATA, τη σύνδεση των ταμειακών με pos και τη συνολική ψηφιοποίηση του φορολογικού αντικειμένου».

Οι εν λόγω πηγές μάλιστα ανέλυσαν συγκεκριμένα παραδείγματα από την κυβερνητική παρουσίαση που δείχνουν «την επιβάρυνση που προκύπτει» και που «αποδεικνύει τις μισές αλήθειες των κυβερνώντων». (Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν την «απουσία οποιασδήποτε διαβούλευσης με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς που επηρεάζονται άμεσα από τα νέα μέτρα».

«Αυτό που όφειλε να κάνει και δεν έκανε η κυβέρνηση, το έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος συναντήθηκε και είχε διεξοδική συζήτηση με τους προέδρους των επιστημονικών συλλόγων της χώρας», είπαν χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στα όσα ανέφερε το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως «την ανάγκη για λύσεις που θα ανήκουν στον 21ο αιώνα, που θα ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και τις πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται και δεν θα λειτουργούν τιμωρητικά απέναντι στα ελεύθερα επαγγέλματα, όπως κάνει οριζόντια το φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση».

Όσον αφορά τις υποκλοπές, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν στα «τελευταία συγκλονιστικά δημοσιεύματα ελληνικών και ξένων ΜΜΕ», που «δείχνουν πρόσωπο πολύ κοντά στον πρωθυπουργό ως αποστολέα των 11 μολυσμένων με Predator sms, αποτελούν κόλαφο για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον κ. Μητσοτάκη».

«Αποδεικνύεται έτσι, ότι η επίμονη άρνησή του να διευκολύνει τη διαλεύκανση της υπόθεσης δεν είναι τυχαία. Αντί να δώσει ο ίδιος την έγκριση για να μιλήσουν τα στελέχη της ΕΥΠ και να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, κατηγορεί θεσμικούς αξιωματούχους και υπονομεύει το έργο των Ανεξάρτητων Αρχών», σημείωσαν και κατέληξαν:

«Όσο και να θέλουν κάποιοι να γυρίσουν τη χώρα δεκαετίες πίσω, ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους: Η δημοκρατία μας είναι θωρακισμένη με θεσμικά αντίβαρα και κρατικούς λειτουργούς με υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Η αλήθεια θα λάμψει όσο και να επιθυμεί τη συγκάλυψη ο κ. Μητσοτάκης. Η βόμβα του σκανδάλου των υποκλοπών έχει επιστρέψει ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου και είναι έτοιμη να εκραγεί. Όλα τα στόματα θα ανοίξουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

