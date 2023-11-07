Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου διεξήχθη η τελική φάση της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ - 23», στο πεδίο βολής «Ψηλός Στάλος», κοντά στα Λάβαρα και σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τον ποταμό Εβρο.

Μετά το τέλος της άσκησης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απευθύνθηκε στα Τμήματα που πήραν μέρος, τους συνεχάρη και τόνισε πως «σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ακεραιότητα των συνόρων μας και αναμετρώνται καθημερινά με την ιστορία, δίνοντας τον αγώνα τους σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας σε γη, ουρανό και θάλασσα».

Ο χαιρετισμός της κ. Σακελλαροπούλου έχεις ως εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά και αισθήματα υπερηφάνειας βρέθηκα σήμερα κοντά σας, εδώ στον ακριτικό Έβρο, προκειμένου να παρακολουθήσω την τελική φάση της άσκησης "Αίσιος Οιωνός - 23", η οποία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής εκπαίδευσης και μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας.

Σας συγχαίρω για τον άριστο συντονισμό των μέσων, την ακρίβεια της εκτέλεσης, καθώς και για το εξαιρετικό ηθικό και τον ζήλο που επιδείξατε εσείς οι συμμετέχοντες, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ρεαλιστικό επιχειρησιακό σενάριο.

Έχοντας επισκεφθεί μεγάλο αριθμό επιχειρησιακών μονάδων, είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, να γνωρίσω καλύτερα τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τα πολύπλοκα και καινοτόμα συστήματα και μέσα και να διαπιστώσω την άριστη κατάρτιση των στελεχών μας, που με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπερασπίζονται την εθνική μας ανεξαρτησία και την ασφάλεια της χώρας.

Σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ακεραιότητα των συνόρων μας και αναμετρώνται καθημερινά με την ιστορία, δίνοντας τον αγώνα τους σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, σε γη, ουρανό και θάλασσα. Ο ελληνικός λαός σας τιμά και σας εμπιστεύεται. Συγχαρητήρια σε όλους».

Στον χώρο του Παρατηρητηρίου της Ασκησης την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε και τη στατική έκθεση Οπλικών Συστημάτων - Μέσων. Τους προσκεκλημένους στην τελική φάσης της Ασκησης καλωσόρισε ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Δημόκριτος Κωνσταντάκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

