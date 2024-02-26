Ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη. Όλα τα κράτη συμφώνησαν για την ανάγκη αναθεώρησης της τρέχουσας ΚΑΠ και υπέβαλαν τις προτάσεις τους.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Βέλγος Υπουργός Γεωργίας David Clarinval δεσμεύτηκε η αναθεώρηση να γίνει με την παρούσα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου.

Τις επόμενες ημέρες η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας πρόκειται να εξετάσει τις άμεσες διαδικασίες για την αναθεώρηση.

Η δήλωση του Έλληνα Υπουργού μετά το πέρας του συμβουλίου:

«Η σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας των «27» έκανε ένα πρώτο γενναίο βήμα και μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο ανέδειξε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για σοβαρές τεχνικές βελτιώσεις στη λειτουργία της ΚΑΠ, υιοθετώντας, παράλληλα, πολλές από τις προτάσεις που υπέβαλε η χώρα μας.

Αποτελεί ομόφωνη θέση του Συμβουλίου ότι χρειάζεται περισσότερη απλούστευση και ευελιξία για την εφαρμογή των ΚΓΠΚ ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους.

Η Βελγική προεδρία έχει κάνει ένα πρώτο μεγάλο βήμα, αλλά η προσπάθεια για βελτίωση της ΚΑΠ πρέπει να συνεχισθεί.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα την προσπάθεια για περισσότερες τεχνικές βελτιώσεις αλλά και για δομικές αλλαγές προς όφελος των αγροτών μας.

Αξιοποιούμε όλες τις συνεργασίες, και ειδικότερα μέσα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στην συμμαχία των 9 ευρωπαϊκών χωρών του Νότου (EU MED 9), με μεθοδικό τρόπο, πιέζουμε ώστε να επιτύχουμε και δομικές αλλαγές στην ΚΑΠ 2023-2027».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

