Εμμένει στη στοχοποίηση δικαστικών και δημοσιογράφων ο Παύλος Πολάκης επαναφέροντας την αντίστοιχη ανάρτηση που είχε κάνει ένα χρόνο πριν για την οποία έφτασε κοντά στο να τεθεί εκτός ψηφοδελτίου του κόμματος ενώ παράλληλα αφήνει αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, ο Παύλος Πολάκης με νέα ανάρτηση επαναφέρει την παλαιότερη, επιμένοντας στην ορθότητα της τότε απόφασής του να στοχοποιήσει δικαστικούς και δημοσιογράφους, δημοσιεύοντας ονόματα και φωτογραφίες με το σχόλιο «να καθαρίσουμε από αυτούς».

Η νέα ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:



«Μου τα θύμισε το FB …ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2023:Με αιτία και αφορμη την αναρτηση που φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία έγινε αυτό που φαίνεται στη δεύτερη ….Ένα χρόνο μετά ,με τις εξελίξεις στο predator,με το έγκλημα των Τεμπων και τη στάση δημοσιογράφων και δικαιοσυνης ,με την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος Δικαίου,με τους πλειστηριασμούς στα λαϊκά σπίτια και τις διαγραφές των δανείων εφοπλιστών ,με τις απευθείας αναθέσεις για τα κτίρια της ΑΑΔΕ από τον Πιτσιλη που μεσολάβησαν…..ΑΡΑΓΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ ΤΕΛΙΚΑ;;;;

Υγ Γραφω «αιτία και αφορμή» καθως είχε προηγηθεί μια βδομάδα πριν η απόφαση για τη μη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Χαιρετακη στα Χανια παρά την ομόφωνη και χωρίς ΚΑΜΙΑ αντιρρηση απόφαση της πολιτικής γραμματειας ,μετά τον εκβιασμό του Σταθακη ο οποίος απαίτησε να βγει!!

Πηγή: skai.gr

