Μαρινάκης: Απολύτως καταδικαστέα η στοχοποίηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη

Την καταδίκη του για τη στοχοποίηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χρηστίδη, από τον αρχιμανδρίτη του Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, Σεραφείμ, εξέφρασε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτηρίζοντας την επίθεση προς τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ «απολύτως καταδικαστέα» έκανε λόγο για στοχοποίηση ενώ πρόσθεσε ότι «αυτές οι μεμονωμένες συμπεριφορές δεν απηχούν τον καίριο ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζει η Εκκλησία ως προς την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας».

Υπενθυμίζεται ότι με ανάρτησή του ο αρχιμανδρίτης, ισχυρίστηκε ότι πως ανάγκασε τον κ. Χρηστίδη να αποχωρήσει από εκδήλωση κοπής πίτας, γεγονός που ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέψευσε.



Η στοχοποίηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ @christidisp είναι απολύτως καταδικαστέα.



Αυτές οι μεμονωμένες συμπεριφορές δεν απηχούν τον καίριο ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζει η Εκκλησία ως προς την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) February 26, 2024

