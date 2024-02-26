Λογαριασμός
Μαρινάκης: Απολύτως καταδικαστέα η στοχοποίηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη

Αυτές οι μεμονωμένες συμπεριφορές δεν απηχούν τον καίριο ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζει η Εκκλησία ως προς την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, είπε ο κ. Μαρινάκης

Μαρινάκης

Την καταδίκη του για τη στοχοποίηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χρηστίδη, από τον αρχιμανδρίτη του Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, Σεραφείμ, εξέφρασε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτηρίζοντας την επίθεση προς τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ «απολύτως καταδικαστέα» έκανε λόγο για στοχοποίηση ενώ πρόσθεσε ότι «αυτές οι μεμονωμένες συμπεριφορές δεν απηχούν τον καίριο ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζει η Εκκλησία ως προς την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας».

Υπενθυμίζεται ότι με ανάρτησή του ο αρχιμανδρίτης, ισχυρίστηκε ότι  πως ανάγκασε τον κ. Χρηστίδη να αποχωρήσει από εκδήλωση κοπής πίτας, γεγονός που ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέψευσε.
 

