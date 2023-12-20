«Ταμείο» κάνει το Μέγαρο Μαξίμου μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τους μετανάστες και το «όχι» Σαμαρά

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Αλλαγή σελίδας επιχειρεί η κυβέρνηση μετά την «τελεία» που έβαλε στην εσωκομματική αναταραχή που προκάλεσε η τροπολογία για την άδεια διαμονής σε παράτυπους μετανάστες που εργάζονται.

Η έμπρακτη διαφωνία του Αντώνη Σαμαρά που επισφραγίστηκε με την καταψήφιση της επίμαχης ρύθμισης κατά την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη επ' αυτής, «ζυγίστηκε, καταγράφηκε και προχωράμε παρακάτω», σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές, μετρώντας παράλληλα το γεγονός ότι οι υπόλοιποι διαφωνούντες βουλευτές περιορίστηκαν στην έκφραση ενστάσεων και σεβάστηκαν την κομματική πειθαρχία που έθεσε το Μέγαρο Μαξίμου σε μία κεντρική πολιτική επιλογή του, βγάζοντας τη γαλάζια παράταξη από την σύντομη εσωστρέφεια, αλώβητη και συμπαγής.

Στο Μέγαρο Μαξίμου άλλωστε εκτιμούν ότι το περιεχόμενο και η ουσία της επίμαχη ρύθμισης για τους μετανάστες, πηγάζει από την πραγματικότητα και την αναγκαιότητα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για εργατικά χέρια, ενώ τα οφέλη της ρύθμισης επεκτείνονται και στην δημόσια ασφάλεια της χώρας καθώς άνθρωποι που μέχρι στιγμής ζούσαν στην "αφάνεια και το σκοτάδι" και η δράση τους ήταν άγνωστη, τώρα πλέον βγαίνουν στο φως και καταγράφονται στο εργατικό δυναμικό της χώρας με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται.

Ως προς την κομματική πειθαρχία που επιβλήθηκε, δε, κυβερνητικοί αξιωματούχοι τόνιζαν ότι δεν ήταν κάποιο είδος απειλής προς τους βουλευτές που εξέφρασαν προβληματισμούς και ενστάσεις αλλά η πάγια συνθήκη που ισχύει για όλα τα νομοθετήματα της κυβέρνησης εκτός και αν αποφασιστεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους μία εξαίρεση από αυτή. "Η τροπολογία υπερασπίζεται το εθνικό συμφέρον. Γιατί προσπαθεί να βάλει τάξη σε δύο πράγματα. Πρώτον στη μαύρη κι ανασφάλιστη εργασία. Εκτός όλων των άλλων. Όποιος ενδιαφέρεται για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια προτιμά να μειωθούν οι "λάθρο" και να αυξηθούν οι φανεροί" σχολίασε ο Υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρηματολογώντας υπέρ της τροπολογίας.

Τις ενστάσεις επεχείρησε να διασκεδάσει για πολλοστή φορά και ο επισπεύδων την τροπολογία Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Καιρίδης καλώντας τους διαφωνούντες εντός και εκτός της ΝΔ να είναι ρεαλιστές, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση βασίζει την πολιτική της "σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε ιδεοληψίες και υπερβολές".

Οι διαφωνίες, πάντως, στο εσωτερικό της ΝΔ και δη αυτή του Αντώνη Σαμαρά που την αποτύπωση με το "όχι" στην ψήφιση της τροπολογίας, έδωσαν τροφή για κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκ των οποίων ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας υπερψήφισαν.

Μάλιστα στην κριτική για τις εσωκομματικές διαφωνίας της ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ επέκριναν και το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει ακόμη περισσότερα βήματα προς την κατεύθυνση της ρύθμισης εκτιμώντας ότι η παρούσα είναι ελλιπής.

"Ερχόμενοι σε σύγκρουση με τα δικά σας διχαστικά κηρύγματα έρχεστε τώρα να επιλύεστε το ζήτημα όχι πλήρως. Θεωρούμε ότι είναι ελλιπής αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ένα μικρό βηματάκι" σχολίασε ο Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, στο ίδιο κλίμα παρατήρησε πως είναι μια τροπολογία που, επειδή ακριβώς έρχεται με αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση, ουσιαστικά συνιστά ομολογία της αποτυχίας της μεταναστευτικής πολιτικής της ΝΔ.

Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση, η οποία πλέον αποτελεί νόμο του κράτους, για τους μετανάστες που ζουν αποδεδειγμένα τρία χρόνια στην Ελλάδα είναι άπαξ και ανακαλείται εφόσον χαθεί ή παύσει η θέση εργασίας που καλύπτουν.

