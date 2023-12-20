Βορίδης στον ΣΚΑΪ: «Ιστορικού χαρακτήρα» το νομοσχέδιο για τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

«Ιστορικού χαρακτήρα» χαρακτήρισε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης το νομοσχέδιο το οποίο θα παρουσιάσει σήμερα ο υπουργός Παιδείας στο Υπουργικό Συμβούλιο, Κυριάκος Πιερρακάκης για την ίδρυση Μη Κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

«Αν εγκριθεί από το Συμβούλιο θα προχωρήσει και θα κατατεθεί αρχές Φεβρουαρίου προς ψήφιση στη Βουλή», δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ'.

«Υπάρχει μία απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου η οποία βγηκε σχετικά πρόσφατα και συνδέει την λειτουργία των πανεπιστημίων με πανεπιστήμια του εξωτερικού η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της ελευθερίας οικονομικής δραστηριότητας εντός της Ε.Ε και η απόφαση της Ε.Ε υπερισχύει του Συντάγματος», εξήγησε

«Δεν υπάρχει παραβίαση. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η απόφαση και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο νομοσχέδιο», πρόσθεσε.

«Τα πτυχία θα είναι απολύτως ισοδύναμα με τα πτυχία του δημοσίου πανεπιστημίου. Ο φοιτητής θα πάρει ένα πτυχίο το οποίο από πλευράς επαγγελματικών δικαιωμάτων θα ειναι ισοδύναμο με το συνδεδεμένο του εξωτερικού και του δικού μας δημόσιου πανεπιστημίου»

«Επίσης θα παρουσιαστούν μια σειρά από μέτρα που θα αναβαθμίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια»

Τέλος ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως «θα υπάρχουν αυστηρές προυποθέσεις λειτουργίας« και πως «θα δούμε αναλυτικά τις λεπτομέρειες σε βάθος χρόνου»

