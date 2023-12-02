Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα «γεννητούρια» θα γίνουν τη Δευτέρα το βράδυ. Η νέα κοινοβουλευτική ομάδα των «11» θα πάρει «σάρκα και οστά» και όλα στη Βουλή και στην Αριστερά θα είναι διαφορετικά.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση προκειμένου, όπως υποστηρίζει η επιτελική ομάδα, να καθοριστεί το τελικό όνομα. Είτε νέα, σύγχρονη, οικολογική ή ανανεωτική Αριστερά με το εγχείρημα τους η πεντάδα των Αλέξη Χαρίτση, Έφης Αχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου και Ευκλείδη Τσακαλώτου επιθυμούν να μπουν «σφήνα» στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό.

Οι δημοσκοπήσεις λένε πως περίπου οι μισοί από όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές εκλογές είναι δυσαρεστημένοι από την ηγεσία του Στέφανου Κασσελάκη. Και από τη στιγμή που η «φωτογραφία της στιγμής» αποτυπώνει την αλήθεια, η νέα κοινοβουλευτική ομάδα φαίνεται πως έχει μια καλή βάση για να ξεκινήσει.

Από την Κουμουνδούρου υποστηρίζουν πως η ολοκλήρωση της εσωστρέφειας σε συνδυασμό με τους πλούσιες δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα θα αλλάξουν την εικόνα.

Στο «στρατόπεδο» των «11» εκτιμούν πως η πρώην πολιτική τους «στέγη» δεν είναι η μοναδική «δεξαμενή» από την οποία θα αντλήσουν ψηφοφόρους. Η παρουσία τους, θεωρούν πως είναι ικανή να σταματήσει τις διαρροές που καταγράφονται προς το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, ενώ στόχος τους είναι και ο επαναπατρισμός των απογοητευμένων ψηφοφόρων του κόμματος.

Τι λένε τα νούμερα;

Σε άλλες εποχές και υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες τον Σεπτέμβριο του 2015 τον ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύτηκαν 1.926.526 ψηφοφόροι. Τον Ιούλιο του 2019 το κόμμα, υπό μεγάλη πίεση λόγω της κυβερνητικής φθοράς, διατήρησε τη δυναμική του, καθώς το στήριξαν 1.781.057 πολίτες. Οι μεγάλες απώλειες καταγράφηκαν φέτος τον Ιούνιο, καθώς για τον ΣΥΡΙΖΑ προσήλθαν στις κάλπες 930.013 ψηφοφόροι του. Περίπου 600.000 γύρισαν την πλάτη στην κυβερνώσα αριστερά και όλο το πολιτικό τοπίο πήρε φωτιά.

Η αξιωματική αντιπολίτευση φαίνεται να παγιώνεται δημοσκοπικά στην τρίτη θέση και αυτό αποτελεί τον μεγάλο πονοκέφαλο της Κουμουνδούρου αυτή τη στιγμή. Ο ισχυρός δικομματισμός για άλλη μια φορά μετά το 2009 φαίνεται να αποτελεί παρελθόν. Αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού και λόγω της «ψαλίδας» από τον δεύτερο – που είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ – δείχνει να μην απειλείται. Με βάση τα σημερινά δεδομένα άπαντες υποστηρίζουν πως για το χώρο της κεντροαριστεράς οι ευρωεκλογές θα αποτελέσουν τον σταθμό των εξελίξεων.

Το πρώτο crash test για τους πρώην συντρόφους θα αποτελέσει το φορολογικό νομοσχέδιο που εισάγεται την Τετάρτη στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους και σε μεγάλο βαθμό η παρουσία τους στη Βουλή θα επισκιάσει ακόμα και την κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης. Αντίπαλός τους θα είναι η πλειοψηφία είναι γεγονός, όμως πως και τα δυο στρατόπεδα θα επιχειρήσουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.