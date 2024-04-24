Μετά τις 4.00 το απόγευμα ο Άρειος Πάγος αναμένεται να ανακοινώσει τα κόμματα και τους συνδυασμούς των κομμάτων, όπως και των υποψηφίων ευρωβουλευτών, που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.

Η ανακήρυξη θα γίνει από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στους «Σπαρτιάτες» και στο αν το Ανώτατο Δικαστήριο θα δώσει το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές ή αν θα μπλοκάρει την κάθοδό τους στην εκλογική κούρσα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά έχουν καταθέσει υπομνήματα κατά της συμμετοχής των «Σπαρτιατών» στις ευρωεκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

