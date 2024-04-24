Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ: Μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα μετά από πολλά χρόνια

«Στόχος το ΠΑΣΟΚ να είναι ισχυρή αντιπολίτευση», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ και αυτός όπως είπε είναι «ο μόνος τρόπος για να αλλάξει το κυβερνητικό τροπάριο».

Συνεχίζοντας ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι ο «λαός έδωσε στην κυβέρνηση 41% αλλά δεν έχει δει τίποτα μέσα σε ένα χρόνο. Το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε τις μεγαλύτερες επιπτώσεις σε φυσικές καταστροφές. Είχαμε τη πυρκαγιά στην Ευρώπη, στη Δαδιά, ενώ η ακρίβεια φτάνει κόκκινο».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην ερώτηση, αν ο στόχος παραμένει το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα στις προσεχείς ευρωεκλογές, απάντησε ότι αυτό θα «μεγάλη νίκη ώστε να μην κάνει παρέλαση αλαζονείας ο Κ. Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση που κάνει ο κ. Κασσελάκης με τα σπίτια εκατομμυρίων, τα κότερα και τα θαύματα είναι θείο δώρο στη ΝΔ».

Στο ενδεχόμενο να έρθει τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε «προσμετράμε τις δυνάμεις μας με τα προηγούμενα ποσοστά. Βάζουμε έναν εθνικό στόχο, η χώρα να έχει σοβαρή αντιπολίτευση που θα κάνει τη ΝΔ να νιώσει απειλή. Ο Μητσοτάκης κλιμακώνει την αλαζονεία της διακυβέρνησης του γιατί δεν έχει αντιπολίτευση» και πρόσθεσε: «αγωνίζομαι το ΠΑΣΟΚ να είναι νικητής των εκλογών και να είναι δεύτερο κόμμα. Υπάρχουν λόγοι να ψηφίσει κάποιος ΠΑΣΟΚ».

Αναφερόμενος στους στόχους του κόμματός του, είπε ότι είναι τα κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωστρατός κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτικές που κάνουν την Ελλάδα ισχυρή. «Κάθε ψήφος στη ΝΔ είναι ψήφος στο κόμμα της λιτότητας που ενισχύει το γαλλογερμανικό άξονα».

Για το ντιμπέιτ είπε ότι ο ίδιος το ζητεί ώστε να συζητηθούν τα εθνικά θέματα και τα ευρωπαϊκά, «αλλά το αρνείται η ΝΔ».

Υποστήριξε ότι αν το ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα είναι ανίσχυρο, τότε «θα ανακάμψει το Ταμείο Ανάκαμψης που θα είναι μόνιμο χρηματοδοτικό εργαλείο».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική της ΝΔ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ», μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι δεν ταυτίζονται οι απόψεις των δύο κομμάτων αναφέροντας ως παράδειγμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Ακολούθως, ιδιωτικοποίηση της Παιδείας και την κατάρρευση της Υγείας «Το ΠΑΣΟΚ έφτιαξε έναν πυλώνα του κράτους, που σήμερα αποδομείται από τη ΝΔ», ανέφερε.

Για τα απογευματινά χειρουργεία, είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ πρώτα τα έφτιαχνε τα πρωινά και μετά θα έφτανε στα απογευματινά, με ένα τυπικό αντίτιμο», και υποστήριξε ότι ο Έλληνας πληρώνει το δεύτερο ακριβότερο αντίτιμο σε όλη την Ευρώπη για την υγεία του.

Η πρακτική αυτή οδηγεί σε καρτέλ, καθώς όπως είπε σύμφωνα με την τράπεζα της Ελλάδας, «το 75% των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας είναι από δύο οικονομικά συμφέροντα».

Για την ακρίβεια, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν είναι αποτελεσματικά καθώς σύμφωνα με στοιχεία καταγράφεται υπετετραπλησιασμός του πληθωρισμού.

Για τα εθνικά θέματα, μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει τρία μεγάλα, το Κυπριακό, την τουρκική προκλητικότητα και τα Βαλκάνια, κυρίως τα δυτικά.

«Μέσα σε 10 μέρες εργαλειοποιήθηκε η εθνική, ελληνική μειονότητα της Βόρειας Ηπείρου και για το Κόσοβο που αφορά την Αλβανία, άλλα λέει ο υπουργός εξωτερικών και άλλα η Μπακογιάννη κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ. Είναι αυτή σοβαρή εξωτερική πολιτική;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στην ερώτηση αν συμφωνεί με την επικείμενη συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως πρέπει να γίνει η συνάντηση «χωρίς αυταπάτες» καθώς όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος είναι ένας ακραίος εθνικιστής που δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική.

Πηγή: skai.gr

