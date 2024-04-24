Συνέχεια στα περί σεξουαλικής παρενόχλησης που όπως λέει δέχτηκε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος για το σχόλιο που του έκανε «γεια σου κούκλε, τι κάνεις;».

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και σχολιάζοντας τη φράση αυτή που του έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου την περασμένη Δευτέρα στο προαύλιο του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, όπου συναντήθηκαν οι δυο τους, ο δήμαρχος Βόλου έδωσε συνέχεια στο περιστατικό λέγοντας μεταξύ άλλων «εγώ έχω μάθει να την πέφτω στις γυναίκες, όχι να μου την πέφτουν».

Πιο συγκεκριμένα, ο Αχιλλέας Μπέος είπε στην εκπομπή: «Καταρχήν να σας πω ότι επειδή εγώ τα παντελόνια τα φοράω, όχι επειδή κρυώνω αλλά επειδή είμαι αυτός που είμαι, σε ανάρτηση που έκανα, για το τι εκστόμισε ή όχι, δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Όπως βλέπετε περνάει από μπροστά μου και μετά ήταν στον διάδρομο του δικαστηρίου, που ξανασυναντηθήκαμε. Το "κούκλε" το είπε και δεν έχει σημασία αν ήταν μέσα ή έξω. Να το τελειώσουμε εκεί το θέμα. Και η ανάρτησή μου είναι ξεκάθαρη. Που εμπεριέχει ένα κομμάτι σοβαρότητας και χιούμορ. Και δεν θέλω να το συνεχίσω, εκεί που λέω "σέβομαι τον εαυτό μου" γιατί εγώ έχω μάθει να την πέφτω στις γυναίκες, όχι να μου την πέφτουν. Με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με φλερτ ή με απλό γεια».

Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών, ο Αχιλλέας Μπέος περιέγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook τη στιγμιαία συνάντηση που είχαν στο προαύλιο του Δικαστικού Μεγάρου στον Βόλο.

Ο δήμαρχος Βόλου υποστηρίζει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, την ώρα που τον προσπερνούσε του είπε «γεια σου κούκλε, τι κάνεις;».

Συγκεκριμένα έγραψε στο facebook:

«Προβληματίζομαι ακόμα περισσότερο προς τι η ανεξήγητη εμμονή, πραγματικό “κόλλημα”, που η εν λόγω έχει με το πρόσωπό μου», λέει ο κ. Μπέος, που προχωρά και σε ερμηνεία της φράσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου.



«Ο ένας ως "πείραγμα", αν και η ίδια εμφανώς στερείται, μεταξύ πολλών άλλων, και χιούμορ. Και ο άλλος ως σεξουαλική παρενόχληση, που δεν θέλω να το πιστέψω. Kυρίως λόγω της αυτοεκτίμησης που έχω. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια ιδιαίτερη προτίμησή της σε μένα, ανεξήγητη καθώς ούτε τη γνωρίζω, ούτε την έχω συναντήσει, ούτε έχω μιλήσει ποτέ μαζί της. Αυτή την τύχη, ομολογώ, την είχα…», σημειώνει.

Ωστόσο, όπως καταλήγει, «ίσως πρόκειται για μανία προβολής, ιδιαίτερα μάλιστα εν όψει ευρωεκλογών…».

