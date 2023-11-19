Αποστολάκης: Να διερευνηθούν τα αίτια για το ρήγμα που προκλήθηκε στο αντιτορπιλικό «Βέλος»

Να διερευνηθούν τα αίτια που το αντιτορπιλικό «Βέλος» βρέθηκε σε κίνδυνο και να διασφαλιστεί η προστασία του ιστορικού πλοίου, ζητά ο Ευάγγελος Αποστολάκης, με αφορμή δημοσιεύματα που συνοδεύονται και από φωτογραφικό υλικό κατά τα οποία «το αντιτορπιλικό (Α/Τ) «Βέλος», σύμβολο του Αντιδικτατορικού αγώνα και πλωτό μουσείο του Πολεμικού Ναυτικού, χτυπήθηκε με σφοδρότητα από την κακοκαιρία με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα στη πρύμνη του πλοίου».

Σε δήλωση του ο τομεάρχης Εθνικής 'Αμυνας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι «το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, όπου και είναι εκτεθειμένο στον καιρό» και τονίζει ότι «είναι επιτακτική η ανάγκη να μεταφερθεί το «Βέλος» στο πλησιέστερο λιμάνι προκειμένου να προστατευθεί, αλλά και να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες για να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν προκληθεί». Επιπλέον, σημειώνει αφενός ότι «είναι αναγκαίο να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο για δεύτερη φορά βρέθηκε σε κίνδυνο» και, αφετέρου, ότι «είναι υποχρέωση της Πολιτείας να διαφυλάξει το ιστορικό αυτό πλοίο, σύμβολο του αγώνα ενάντια στη δικτατορία και να μεριμνήσει για τη μεταφορά του στη θέση που ανήκει, δηλαδή στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης».

