Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται για το ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή πανελλαδική συνεδρίαση της ομάδας Αχτσιόγλου καθώς αναμένεται να αποφασίσουν για το εάν θα παραμείνουν ή όχι στο κόμμα. Τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα εξεταστούν σε μια εξαντλητική, εφ' όλης της ύλης συζήτηση στην οποία σίγουρα θα σκιαγραφηθούν κατευθύνσεις ως προς τις προθέσεις της ομάδας Αχτσιόγλου.

Η συνεδρίαση των «6+6» προγραμματίστηκε για σήμερα, Κυριακή στις 11 το πρωί και διεξάγεται μέσω zoom. Οποιαδήποτε απόφαση κι αν παρθεί είτε θα ανακοινωθεί σήμερα ή τις επόμενες ημέρες.

Εκτιμάται ότι στην πανελλαδική συνδιάσκεψη θα συμμετάσχουν διαδικτυακά περισσότερα από 1.000 άτομα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται αφού η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με το κόμμα να εμφανίζεται απολύτως διχασμένο μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη. Οι αποχωρήσεις στελεχών είναι συνεχείς όπως και οι κόντρες μεταξύ των βουλευτών του κόμματος.

Κόντρα Πολάκη - Αναγνωστοπούλου λίγο πριν τη συνεδρίαση

Η τελευταία κόντρα μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που ξέσπασε τα ξημερώματα μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Σίας Αναγνωστοπούλου.

Ο βουλευτής Χανίων και Συντονιστής του κοινοβουλευτικού έργου, Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στο Facebook, απάντησε στα όσα είχε πει εναντίον του προ ημερών η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεοπτική εκπομπή ότι δε μπορεί η ίδια να αναλάβει θέση συντονιστή στο κόμμα ενώ είναι εκείνος υπερσυντονιστής και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν αποδέχτηκε η ίδια θέση ευθύνης στην Κ.Ο. του κόμματος. Μάλιστα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής της από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη συνοδεύεται από δημοσιεύματα με δηλώσεις της Σίας Αναγνωστοπούλου σε βάρος του αλλά και στα όσα είχε γράψει ο ίδιος το 2022 για το θέμα.

«Δυο πράγματα μπορώ να πω τελικά για τη Σια Αναγνωστοπουλου και αυτά που είπε για μένα και μάλιστα 2 φορες, (φωτο 1-2)

1) Συντρόφισσα Σία Αναγνωστοπούλου, πράγματι "δεν κάνω για επιτελικές θέσεις".

Το απέδειξα και τον Μάρτιο του 2022 όταν μετά τη δημόσια επίθεση μου στον Πλεύρη και τη Γκαγκα, λάβατε αμέσως εσύ και ο σύζυγός σου την αντιική θεραπεία με paxlovid που δικαιούσασταν αλλά δεν σας χορηγούσαν.(φωτο 3-4-5)

2) ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ!!!!».

Σία Αναγνωστοπούλου: Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω αν και πότε στάθηκα δίπλα του σε δύσκολες δικές του φάσεις

Με ανάρτησή της μέσω Facebook απάντησε και η Σία Αναγνωστοπούλου στον Παύλο Πολάκη γράφοντας:

«Δεν θα μπω σε προσωπική αντιπαράθεση με τον σ. Πολάκη. Γνωριζόμαστε πολύ καλά και γνωρίζουμε και οι δύο καλά τι σημαίνει πολιτική αντιπαράθεση και τι προσωπική επίθεση. Υ. Γ. Ούτε θα μπω στη διαδικασία να πω δημοσίως αν και πότε στάθηκα δίπλα του σε δύσκολες φάσεις δικές του.»

Τρίτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις

Την ίδια ώρα, δύο νέες δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα, με ποσοστά κοντά στο 12%.

Στην περίπτωση, πάντως, που οι βουλευτές αποχωρήσουν, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι υπάρχουν οι απαιτούμενοι τουλάχιστον δέκα, ώστε να συγκροτηθεί Κοινοβουλευτική Ομάδα με πλήρη δικαιώματα, εάν συνυπολογιστούν οι επτά βουλευτές που υπέγραψαν το κείμενο αποχώρησης από την Κεντρική Επιτροπή (Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Αναγνωστοπούλου, Φωτίου, Τζούφη) συν οι Τσακαλώτος και Πέρκα που είναι ήδη ανεξάρτητοι βουλευτές…

Όλα αυτά, την ώρα που δύο νέες δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα, με ποσοστά κοντά στο 12%.

