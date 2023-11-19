Για την πορεία της οικονομίας και τις προβλέψεις της Κομισιόν, για την έκτακτη βοήθεια σε ευάλωτους πολίτες, το πρόγραμμα «Μόνιμη Μείωση Τιμής» και τους ελέγχους στην αγορά, την αναβάθμιση των ΤΕΠ 9 νοσοκομείων, την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω», τον ψηφιακό μετασχηματισμό Προξενικών Υπηρεσιών, το πόρισμα για τη διαχείριση υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας στη Θεσσαλία και την πρόοδο της αρωγής σε όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες, αναφέρεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Στην μακροσκελή του ανάρτηση στο facebook, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «η απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι τα μέτρα προσωρινού και επιδοματικού χαρακτήρα», τονίζοντας ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Θα προστατεύσουμε τους πολίτες από όσους νομίζουν ότι θα κερδοσκοπήσουν σε βάρος τους, εκμεταλλευόμενοι τις συνέπειες του εισαγόμενου πληθωρισμού».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Έχω την εντύπωση πως οι περισσότερες ειδήσεις για τις οποίες θα σας μιλήσω σήμερα δεν έχουν λάβει την προσοχή που τους αξίζει στην πολιτική επικαιρότητα. Ίσως αυτό ισχύει κάθε εβδομάδα, καθώς μικρά βήματα προς το καλύτερο δεν τραβούν το ενδιαφέρον όσο θα θέλαμε. Ελπίζω όμως ότι αξίζουν την προσοχή σας και σας ευχαριστώ που αφιερώνετε λίγο από τον χρόνο σας για να διαβάσετε τα βήματα που κάναμε αυτή την εβδομάδα!

Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για την πορεία της οικονομίας και τις προβλέψεις της Κομισιόν, για την έκτακτη βοήθεια στους συμπολίτες μας τον Δεκέμβριο, την πρόοδο στο πρόγραμμα «Μόνιμη Μείωση Τιμής» και τους ελέγχους στην αγορά, την αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 9 νοσοκομείων, την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω», τον ψηφιακό μετασχηματισμό Προξενικών Υπηρεσιών, το πόρισμα για τη διαχείριση υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας στη Θεσσαλία από την ολλανδική εταιρεία HVA International, και φυσικά την πρόοδο της αρωγής στους συμπολίτες μας που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Επιτρέψτε όμως μου να ξεκινήσω με καλά νέα από το μέτωπο της οικονομίας. Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, η Ελλάδα παρουσιάζει την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης που θα παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης έως και το 2025. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «βλέπει» σταδιακή μείωση του ελλείμματος, βελτίωση του πλεονάσματος και περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους. Είχε και άλλες θετικές προβλέψεις η έκθεση της Κομισιόν: θα συνεχιστεί η αύξηση της απασχόλησης, η ανεργία θα πέσει κάτω από το 10% και -στο θέμα που καίει πιο πολύ τα ελληνικά νοικοκυριά- ο πληθωρισμός θα αρχίσει αν υποχωρεί έστω και αργά, θα κινηθεί πάντως σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο στην ΕΕ.

Η δημοσιονομικά ισορροπημένη πολιτική μας αποδίδει, φαίνεται και από τη σταθερά καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και όπως έχω δεσμευτεί, το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία για την ενίσχυση πρωτίστως των πιο ευάλωτων που πλήττονται περισσότερο από το υψηλό επίπεδο τιμών, κυρίως των τροφίμων.

Τον Δεκέμβριο λοιπόν θα δοθούν 352 εκ. ευρώ ως έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους στόχους του προϋπολογισμού. Συνολικά 2,3 εκ. πολίτες (οικογένειες με παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες -δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και χαμηλοσυνταξιούχοι) θα λάβουν την έκτακτη στήριξη, συμπληρωματικά των παρεμβάσεων που έχουν ήδη εξαγγελθεί για τον Δεκέμβριο, όπως είναι το αυξημένο κατά 8% ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα 150 ευρώ στους συνταξιούχους χωρίς προσωπική διαφορά , το επίδομα θέρμανσης , το Youth Pass και το Market Pass στη Θεσσαλία και τον Έβρο.

Ξέρω ότι η απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι τα μέτρα προσωρινού και επιδοματικού χαρακτήρα. Είναι όμως εξαιρετικά χρήσιμα και απαραίτητα, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις μας για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Όπως το πρόγραμμα Μόνιμη Μείωση Τιμών που συμπεριλαμβάνει πλέον 848 κωδικούς -σχεδόν 200 περισσότερους από την περασμένη Κυριακή- σε 37 βασικές κατηγορίες προϊόντων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ -μόνο τις τελευταίες ημέρες μπήκαν πρόστιμα 1,6 εκ. ευρώ σε δύο πολυεθνικές εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Θα προστατεύσουμε τους πολίτες από όσους νομίζουν ότι θα κερδοσκοπήσουν σε βάρος τους, εκμεταλλευόμενοι τις συνέπειες του εισαγόμενου πληθωρισμού.



Προστατεύουμε όμως και τα χρήματα των φορολογουμένων από τους επιτήδειους που νομίζουν ότι μπορούν να κλέβουν τους Δημόσιους Οργανισμούς. Συγχαίρω την Ελληνική Αστυνομία που εξιχνίασε κακουργηματική απάτη, με πάνω από 71.000 παράνομες εκτελέσεις συνταγογραφήσεων, από τις οποίες επήλθε ζημία άνω των 8 εκ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ. Πληροφορήθηκα ότι φέρονται να έχουν συμμετάσχει στο «κόλπο» 227 εταιρίες με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα.

Πάμε τώρα σε μια σημαντική θετική είδηση που αφορά τη δημόσια υγεία: την εβδομάδα που μας πέρασε, έπεσαν οι υπογραφές στις συμβάσεις για την αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και των υποδομών σε 9 Νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας (Βέροιας, Νάουσας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Γρεβενών, Καστοριάς, του «Μαμάτσειου» στην Κοζάνη, του «Μποδοσάκειου» στην Πτολεμαΐδα και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»). Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των νοσοκομείων είναι σημαντικός γιατί θα οδηγήσει σε αναβάθμιση των υπηρεσιών αλλά και σε καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. Ανάλογες ανακαινίσεις θα γίνουν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, ένα έργο-μαμούθ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αναβάθμιση των ΤΕΠ των νοσοκομείων μας, ήταν άλλωστε μία από τις βασικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις.

Μένω στον τομέα της υγείας: χθες ανακοινώσαμε την έναρξη της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που επίσης χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γιατί είναι σημαντική αυτή η δράση, ίσως αναρωτιέστε. Επιτρέψτε μου να σας δώσω λίγα μόνο στοιχεία: σήμερα στην Ελλάδα το 37,5% των παιδιών ηλικίας 2-14 ετών αντιμετωπίζουν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία. Αυτό έχει επιπτώσεις στην υγεία τους, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, αλλά και στην ποιότητα της ζωής τους. Στόχος του προγράμματος είναι να μειώσει το ποσοστό αυτό από το 37,5% στο 24,5% μέχρι το 2025. Περιλαμβάνει δράσεις σε επίπεδο παιδιατρικής φροντίδας, αλλά και παρεμβάσεις σχολικών προγραμμάτων, εκμάθηση υγιεινών διατροφικών προτύπων, ενθάρρυνση σωματικής δραστηριότητας, δωρεάν πρόσβαση σε διατροφολόγους, ψυχολογική υποστήριξη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση με έμφαση στην πρόληψη. Η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας είναι θέμα δημόσιας υγείας αλλά ταυτόχρονα αποτελεί βήμα για την καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων. Γιατί δυστυχώς, η παιδική παχυσαρκία είναι ταυτόχρονα σύμπτωμα αλλά και αιτία κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε στα παιδιά μας κάθε εφόδιο για το μέλλον τους και για την καλή υγεία τους.

Φεύγω από την Υγεία, για να σας πω για ένα ακόμα έργο το οποίο υλοποιείται με πόρους του ΤΑΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 81,2 εκ. ευρώ. Αυτό δεν είναι άλλο από το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, το πρώτο «πράσινο» δημόσιο κτήριο στη χώρα μας, συνολικής δόμησης περίπου 36.000 τ.μ. όπου θα στεγαστούν όλα τα δικαστήρια και οι δικαστικές υπηρεσίες του Πειραιά. Θα κατασκευαστεί μέσω ΣΔΙΤ, μόλις 500 μ. από τη γραμμή του ΜΕΤΡΟ και του ΗΣΑΠ, με μεγάλους χώρους πρασίνου και θα έχει ενεργειακή κατανάλωση τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια που έχουν οριστεί από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία! Οι υπογραφές για το συμβόλαιο ανέγερσης και αγοράς «έπεσαν» την περασμένη Δευτέρα και αναμένεται να παραδοθεί μέσα στο 2025. Θα πρόκειται για ένα ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό Δικαστικό Μέγαρο -όπως είπε και ο Δήμαρχος του Πειραιά- αντάξιο της ιστορίας και του κύρους του Μεγάλου Λιμανιού των Πειραιωτών, του Δικαστικού και Δικηγορικού κόσμου. Και δεν θα είναι το μόνο στη χώρα.

Όλοι σας, ελπίζω, έχετε ακούσει για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», το πρόγραμμα δηλαδή χορήγησης χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων για νέους και νέα ζευγάρια. Αυτό είναι όμως ένας μόνο βραχίονας της στεγαστικής μας πολιτικής. Ένας άλλος είναι το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω», μέσω του οποίου το κράτος θα επιδοτεί το κόστος ανακαίνισης κλειστών κατοικιών/διαμερισμάτων έως 100 τμ, με την προϋπόθεση να μην έχουν δηλωθεί ως πρώτη κατοικία και να βρίσκονται σε οικιστική περιοχή. Η επιδότηση θα φτάνει έως τα 4.000 ευρώ, το οποίο είναι το 40% του μέγιστου ποσού ανακαίνισης. Μετά την ανακαίνιση, οι ιδιοκτήτες θα προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με χαμηλό ενοίκιο για τουλάχιστον 3 χρόνια. Έτσι, παλιά διαμερίσματα «ξαναζωντανεύουν» με κρατική επιδότηση, μπαίνουν στην αγορά, και συνεισφέρουν στη λύση του πιεστικού προβλήματος εξεύρεσης φθηνής αλλά αξιοπρεπούς στέγης. Η συνολική δαπάνη θα είναι 50 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και, έχοντας πια ολοκληρώσει τον σχεδιασμό μας, μπορώ να σας πω ότι η πρόσκληση για τους 12.500 δικαιούχους θα βγει μέχρι το τέλος Δεκέμβριου.

Πάμε όμως για λίγο στο εξωτερικό, όπου ζουν πολλοί Έλληνες, των οποίων την καθημερινότητα οφείλουμε να διευκολύνουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Ένας τρόπος είναι και μέσω του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού Προξενικών Υπηρεσιών. Στις ιστοσελίδες όλων των προξενικών αρχών θα υπάρχει πλέον ένας Εικονικός Βοηθός (Virtual Assistant), που θα «μιλάει» Ελληνικά, Αγγλικά και άλλες 17 γλώσσες και θα απαντά στις ερωτήσεις των πολιτών. Επιπλέον, από το τέλος Νοεμβρίου ενεργοποιείται η Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων για 150 Προξενικές Υπηρεσίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή να κλείνεται ραντεβού όταν χρειάζεται παρουσία του πολίτη στην Προξενική Αρχή. Με την ψηφιοποίηση δεν πετυχαίνουμε μόνο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και την αποσυμφόρηση των ελληνικών Προξενικών Αρχών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Έρχομαι τώρα στα της Θεσσαλίας μας. Παραδόθηκε στους συναρμόδιους υπουργούς το πρώτο πόρισμα από την πραγματογνωμοσύνη που έκανε στην περιοχή η ολλανδική εταιρεία HVA International, ειδική στη διαχείριση υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας. Σας είχα γράψει για αυτήν πριν μερικές βδομάδες. Δεν θα παραθέσω εδώ μία προς μία τις επισημάνσεις τους, θα το κάνω άλλωστε την προσεχή Τετάρτη στη Βουλή. Το δια ταύτα του πορίσματος πάντως είναι ότι πολιτεία και πολίτες πρέπει να αλλάξουμε ολόκληρη την προσέγγισή μας γύρω από τη διαχείριση των υδάτων και των πλημμυρών αλλά και να αποδεχτούμε το γεγονός ότι ο ανασχεδιασμός αυτός θα πάρει χρόνο και θα κοστίσει χρήματα. Θα το κάνουμε με την πεποίθηση ότι η περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή που υπέστη η περιφέρεια Θεσσαλίας θα λειτουργήσει σαν εφαλτήριο για να οργανώσουμε ξανά και καλύτερα από μηδενικής βάσης τα έργα διαχείρισης υδάτων, αντιπλημμυρικής προστασίας, καλλιεργειών, δόμησης και κρίσιμων υποδομών στις περιοχές που κρίνονται ως οι πλέον ευπαθείς και ευάλωτες σε νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ως προς τις αποζημιώσεις των πληγέντων, προχωρήσαμε την Παρασκευή στην 17η καταβολή πρώτης αρωγής σε πλημμυροπαθείς. Συνολικά έχουν καταβληθεί 108,1 εκ. ευρώ προς 29.130 αιτούντες από τη Θεσσαλία και από περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Ενώ ο ΕΛΓΑ επίσης την Παρασκευή πίστωσε 104 εκ. ευρώ στους λογαριασμούς περίπου 30.000 αγροτών.

Δεν έχουμε ξεχάσει φυσικά ούτε τους εργαζόμενους πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Καταβλήθηκαν μέχρι στιγμής 2.497.896 ευρώ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε 6.681 δικαιούχους.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με μια είδηση που μπορεί να μην αφορά το κυβερνητικό έργο, όμως με χαροποίησε ιδιαίτερα, καθώς δείχνει τον δυναμισμό των Ελλήνων παραγωγών και την υψηλή ποιότητα των ελληνικών προϊόντων: λευκό κρασί από αμπελώνα - πρότυπο της δυτικής Μακεδονίας συμπεριλήφθηκε στην πιο γνωστή λίστα με τα 100 κορυφαία κρασιά παγκοσμίως για το 2023. Η επιλογή έγινε από ειδικούς που αξιολογούν οινοποιεία, περιοχές και σοδειές σε όλο τον κόσμο. Αυτή η μικρή ίσως είδηση αντικατοπτρίζει ακριβώς την Ελλάδα που θέλουμε και μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μία Ελλάδα που παράγει και εξάγει ποιοτικά προϊόντα με μοναδικά χαρακτηριστικά, και μάλιστα από περιοχές σε μετάβαση όπως η δυτική Μακεδονία».

