Η ηγεσία του ΥπΑΑΤ καταβάλει προσπάθεια για να βελτιώσει τα ποσά που θα παραμείνουν στον πυλώνα Ι του ΠΑΑ, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης σε συνέντευξή του στο KΡΗΤΗ ΤV, απαντώντας σε ερώτηση για τη μεταφορά, εφέτος, 236 εκατ. από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ, με αποτέλεσμα να είναι μειωμένα τα ποσά που δόθηκαν στην ενιαία ενίσχυση.

Αναφερόμενος στα λάθη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην καταβολή της ενίσχυσης, ο Λευτέρης Αυγενάκης εντόπισε δύο βασικά:

Πρώτον, ότι δεν προχωρεί στον έλεγχο των 16.000 ΑΦΜ που έχει δεσμεύσει. Και, δεύτερον, δεν ενεργοποίησε 88 εκατομμύρια ευρώ, από εκείνα που δικαιούντο οι αγρότες.

Ο ΥπΑΑΤ είπε ότι αυτοί ήταν και οι λόγοι που ζήτησε την παραίτηση της διοίκησης, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος αρνείται μέχρι στιγμής να παραιτηθεί και ταμπουρώνεται πίσω από τη διαδικασία διορισμού του, λέγοντας ότι έχει διοριστεί από το ΑΣΕΠ. Ωστόσο, ο υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι με το νέο έτος θα υπάρξει νέα διοίκηση, η οποία θα μπορέσει να υλοποιήσει το στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με διαφάνεια, ταχύτητα και συνέπεια, προς όφελος των παραγωγών. Ο Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα συστήματα που λυμαίνονται τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά, τόνισε, αυτό απαιτεί χρόνο.

Παράλληλα είπε ότι σύντομα θα εκσυγχρονιστεί ο Κανονισμός λειτουργίας του ΕΛΓΑ.

Σε ό,τι αφορά στη Σχολή της Μεσσαράς, είπε ότι στόχος του είναι να γίνει πρότυπο Σχολής στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μιλάμε για αναβάθμιση αλλά για ανάσταση της Σχολής. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα επαναλειτουργήσει και η Σχολή Ασωμάτων για την Κτηνοτροφία.

Σε ό,τι αφορά στη σύσκεψη που έγινε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Ολλανδική εταιρεία HVA, για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης, επισήμανε ότι το 87% των υδάτων χρησιμοποιείται για άρδευση στον πρωτογενή τομέα και τόνισε ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα. Η κατάσταση στην Κρήτη, είπε, είναι καλύτερη από τη Θεσσαλία, γιατί στην Κρήτη υπάρχει ένα πρώτο masterplan, και καταγραφές των δυνατοτήτων των υπαρχόντων υποδομών από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Όπως επισήμανε ο υπουργός, η Ολλανδική εταιρεία HVA ανάλαβε στους επόμενους τέσσερις μήνες να καταθέσει χρονοδιάγραμμα προτεραιοτήτων για τη χρήση των υφισταμένων έργων και τη κατασκευή νέων, αλλά και το πώς το ένα έργο θα λειτουργεί υποστηρικτικά του άλλου.

Στο Συμβούλιο υπουργών στις Βρυξέλλες

Σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταβαίνει στις Βρυξέλλες προκειμένου να μετάσχει, αύριο, στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ.

Απόψε το βράδυ θα παραστεί σε σύσκεψη των υπουργών της EUMED-9, δηλαδή των εννέα υπουργών Γεωργίας χωρών της Μεσογείου, που θα γίνει στο περιθώριο της βραδιάς ιταλικής γαστρονομίας που οργανώνει ο Ιταλός ομόλογός του Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα, προκειμένου να συζητήσουν για την δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, στον πρωτογενή τομέα.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου υπουργών, ο Έλληνας υπουργός θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Κύπρου και της Τσεχίας.

Πηγή: skai.gr

