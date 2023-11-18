Θεσσαλονίκη: Χτυπήθηκε το «Βέλος» από τα λυσσασμένα κύματα - Φωτογραφίες

Ρήγμα στην πρύμνη του ιστορικού αντιτορπιλικού «Βέλος» προκάλεσε η θαλασσοταραχή που επικράτησε σε όλο τον Θερμαϊκό κόλπο λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Από πρωί σήμανε συναγερμός για το πλήρωμα του ιστορικού αντιτορπιλικού καθώς τα μανιασμένα κύματα αποτελούν σημαντική απειλή ακόμη και για πιθανή βύθισή του.

Για τον λόγο αυτό στο σημείο όπου είναι αγκυροβολημένο το αντιτορπιλικό, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έσπευσε ρυμουλκό σκάφος, το οποίο κρατά ακινητοποιημένο το “Βέλος”.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, στο πλοίο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στη νέα παραλία, είχαν προκληθεί φθορές λόγω των ισχυρών ανέμων.



