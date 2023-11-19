Την ασφαλή επιστροφή του πλοίου- μουσείου «Βέλος» στην προβλεπόμενη θέση του, στο «Πάρκο ναυτικής παράδοσης» στο Π.Φάληρο, ζητάει ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (Σ.Φ.Ε.Α.)1967-1974 μετά το ρήγμα που υπέστη το πλοίο, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και της θαλασσοταραχής που επικρατεί στον θερμαϊκό από χθες το πρωί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, το ιστορικό πλοίο, που βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Νέα Παραλία από τον Σεπτέμβριο του 2019, κρατήθηκε όρθιο χάρη στη συνδρομή ρυμουλκού που έσπευσε σε βοήθειά του από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

«Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, γιατί εξακολουθεί να κωφεύει στα διαβήματά μας - και τις σχετικές ερωτήσεις βουλευτών - που προειδοποιούσαν ότι «η κατάσταση του πλοίου είναι ΑΚΡΩΣ ανησυχητική κι επισφαλής», καθώς ο χώρος της Νέας Παραλίας στην Θεσσαλονίκη στον οποίο μεταφέρθηκε το πλοίο είναι εντελώς ακατάλληλος και δεν πληρούνται οι διεθνείς προβλέψεις ασφαλείας κατά ISPS Code κι επιπλέον γιατί σαν πολεμικό πλοίο δεν έχει την κατάλληλη προστασία, δεδομένου ότι ο χώρος αυτός είναι επισφαλής γιατί δεν συνιστά ασφαλές λιμάνι. Αντιθέτως, είναι ανοιχτός στους ανέμους [κυρίως βαρδάρης] και στη θάλασσα, με αποτέλεσμα το μνημείο να είναι απολύτως απροστάτευτο από τα καιρικά φαινόμενα. Για ένα πλοίο 80 ετών που χρειάζεται συστηματική και ιδιαίτερη συντήρηση, οι συνθήκες αυτές είναι καταστροφικές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

