Της Πηνελόπης Γκάλιου

Κέρδη και ζημιές από την τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας μετρούν κυβέρνηση και κόμματα, με το Μέγαρο Μαξίμου να προσθέτει στο «ζύγι» της τελευταίας στιγμής την εξέλιξη της παραίτησης των δύο στενών συνεργατών του πρωθυπουργού, του υπουργού Επικρατείας, Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού παρά των Πρωθυπουργώ, Γιάννη Μπρατάκου.

Δύο παραιτήσεις που προέκυψαν μετά την αποκάλυψη ότι οι δύο συνεργάτες του πρωθυπουργού, παρά το μέτωπο που είχε ανοίξει η κυβέρνηση με επιχειρηματικά συμφέροντα μετά το δημοσίευμα του «Βήματος» περί «μονταζιέρας» στις συνομιλίες του ΟΣΕ, παραβρέθηκαν σε κοινωνική εκδήλωση του εν λόγω επιχειρηματία, εκπέμποντας «λάθος μήνυμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κ. Παπασταύρου και Μπρατάκος είχαν κληθεί από τον πρωθυπουργό στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί του υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες και έγιναν και αποδεκτές, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η «συμμετοχή τους σε μία κοινωνική εκδήλωση έδωσε το λάθος μήνυμα».

«Ο Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος, υπέβαλαν πριν από λίγο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις παραιτήσεις τους. Ο Πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία και έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις τους» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Λίγο πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβει στο βήμα της Βουλής να τοποθετηθεί επί της πρότασης δυσπιστίας, ο ίδιος ήθελε να εκπέμψει το μήνυμα ότι καμία συμπεριφορά που παρεκκλίνει από τις αρχές και τις αξίες της κυβέρνησης ή που δε ζυγίζει τις επιπτώσεις, δε θα γίνεται ανεκτή, απωθώντας τυχόν σκιές που θα προκαλούσε η παραμονή των δύο, μέχρι πρότινος, στενών συνεργατών του στην κυβέρνηση, ενισχύοντας την εκμετάλλευση του θέματος από την αντιπολίτευση.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πάντως, εισερχόμενος στη Βουλή και ερωτηθείς για τις εξελίξεις επέλεξε λακωνικά να απαντήσει πως «αυτά έχει η πολιτική» παραπέμποντας τους δημοσιογράφους να ακούσουν την ομιλία του.

Ωστόσο, από το βήμα της Ολομέλειας απέφυγε να δώσει έκταση στο θέμα και παρά το ότι προκλήθηκε νωρίτερα και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να εξηγήσει τα των παραιτήσεων, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε ευθεία αναφορά στους τέως -πλέον- στενούς συνεργάτες του, παρά έστειλε σαφή μηνύματα προς τα συμφέροντα, τα οποία όλες τις προηγούμενες ημέρες κυβερνητικά στελέχη κατηγορούσαν πως επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και της χώρας.

«Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο και φουσκωμένα πορτοφόλια» είπε ο κ. Μητσοτάκης, με τους βουλευτές της πλειοψηφίας να χειροκροτούν και πρόσθεσε: «ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε κάποτε αναρωτηθεί 'ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο'. Η απάντηση έχει δοθεί: Ο κυρίαρχος λαός και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια, όπως είπε» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Μάλιστα και λίγο πριν κλείσει την ομιλία του επανήλθε στο θέμα και χωρίς ονομαστική αναφορά, ο κ. Μητσοτάκης «φωτογράφισε» τον εκδότη μεγαλοεπιχειρηματία, όπως είπε χαρακτηριστικά, τον οποίον και κάλεσε, αν έχει πολιτικές βλέψεις, να εμφανιστεί στην πολιτική αρένα ο ίδιος, όχι δια πληρεξουσίων.

«Το κάθε επιχειρηματικό συμφέρον μπορεί να διεκδικεί ό,τι θέλει. Ακόμα και να πέσει δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Η πολιτική οφείλει να το συγκρατεί στον ρόλο του. Δε θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο. Στο τιμόνι του τόπου θα είναι αυτοί που τους ψηφίζουν οι πολλοί, και όχι οι λίγοι ισχυροί» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, δίνοντας πλέον μορφή μετωπικής σύγκρουσης του Μεγάρου Μαξίμου με τον εν λόγω επιχειρηματία.

Ανακατατάξεις στο κυβερνητικό σχήμα

Η αιφνίδια αποχώρηση δύο κορυφαίων στελεχών από το Μέγαρο Μαξίμου δρομολογεί και ανακατατάξεις στο κυβερνητικό σχήμα, με την επιλογή να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του πρωθυπουργού για το αν οι εν λόγω ανακατατάξεις θα είναι διορθωτικές ή θα μπορούσαν να προκύψουν μέσα από έναν «μίνι» ανασχηματισμό.

Εβδομήντα δύο ημέρες πριν τις ευρωεκλογές, πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι σε καμία περίπτωση δε θα γίνουν ευρείας κλίμακας αλλαγές, αλλά ουσιαστικά σύμφωνα με πληροφορίες, το πιο ισχυρό ενδεχόμενο είναι υπάρξει άμεση αντικατάσταση μόνο των κυρίων Παπασταύρου και Μπρατάκου.

Στα πρώτα σενάρια και στην πρόωρη ονοματολογία, προβάδισμα είχαν ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και Γενικός Γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλωνάκης για τη θέση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, αλλά και του νυν αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, στενού και διαχρονικού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε ο,τι αφορά την αποτίμηση της τριήμερης κοινοβουλευτικής συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας, το Μέγαρο Μαξίμου αποτιμά θετικά την εξέλιξη της, θεωρώντας ότι έδωσε απαντήσεις και αντέκρουσε με γεγονότα και αποδείξεις τη λάσπη που επεχείρησε να εκτοξεύσει εναντίον της η αντιπολίτευση, εκμεταλλευόμενη το συναίσθημα και εργαλειοποιώντας μία εθνική τραγωδία για μικροκομματικά οφέλη, μεταβάλλοντας – όπως είπε ο πρωθυπουργός – πολιτικές δυνάμεις σε «εμπόρους πόνου».

Ταυτόχρονα, Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς θεωρούν ότι το κόμμα βγήκε συμπαγές και πιο συσπειρωμένο από τα ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης, ενώ ακόμη και ένα επικοινωνιακό έλλειμμα της κυβέρνησης, που μπορεί να υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα για την υπόθεση των Τεμπών, τώρα εκτιμούν ότι αυτό αναπληρώθηκε, μετά την τριήμερη, αναλυτική και με επιχειρήματα από πλευράς της κυβερνώσας παράταξης, ανάλυση και επεξήγηση των γεγονότων και των θέσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.