Στις 14 Νοεμβρίου 2023, κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας, υιοθετήθηκε ομόφωνα, με 103 συγκηδεμονεύσεις, από την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Απόφαση που αφορά στην «Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας».

Το κείμενο της Απόφασης αναδεικνύει τη σημασία του ρόλου των γυναικών δημοσιογράφων και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση της ελευθερίας του τύπου και της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας. Περιλαμβάνει δε αναφορές σε σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις για το δημοσιογραφικό λειτούργημα όπως η έμφυλη και σεξουαλική βία στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων, οι στρατηγικές νομικές αγωγές ενάντια στη δημόσια συμμετοχή τους (strategic lawsuits against public participation-SLAPPs), οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από την γενετική τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν κατά την κάλυψη διαδηλώσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.