Κασσελάκης για ομάδα Αχτσιόγλου: Θεωρώ ότι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ

"Ο κ. Μητσοτάκης είναι στυγνός και η πολιτική του είναι επικίνδυνη", είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έκανε άνοιγμα ψηφοφόρους των στελεχών της "Ομπρέλας" που αποχώρησαν. Για τους βουλευτές της ομάδας "6 συν 6" τόνισε ότι εφόσον παραμένουν, δουλεύουν για το ΣΥΡΙΖΑ και ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει γραφείο του στη Θεσσαλονίκη και θα το επισκέπτεται μία φορά το μήνα.

"Εγώ δεν βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη σαν αντίπαλο, τον βλέπω σαν κάποιον ο οποίος είναι στυγνός και η πολιτική που εφαρμόζει είναι επικίνδυνη. Στυγνός πάει να πει ότι λέει τα οριζόντια μέτρα δίκαια, ενώ όλοι οι φορείς λένε ότι όλα τα οριζόντια μέτρα είναι άδικα. Δεν ακούει τους ίδιους ανθρώπους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες", τόνισε ο κ. Κασσσελάκης στη συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου, στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit, που οργανώνουν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και το Φόρουμ των Δελφών.

"Θα έχουμε και πολλούς σαραντάρηδες πενηντάρηδες και εικοσάρηδες στην παρέα μας"

Σε ερώτηση τι σημαίνει για τον ίδιο αριστερά, ο κ. Κασσελάκης απάντησε:"Αριστερά για μένα σημαίνει ανεκτικότητα, συλλογικότητα, συμπερίληψη, δικαιοσύνη παντού, όπως έλεγε το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε της μικρής διαχείρισης, είμαστε για να λύσουμε τα θέματά της κοινωνίας τα επόμενα 50 χρόνια. Εγώ έχω τη βούληση, έχω καθαρά χέρια, έχω τη διεθνή εμπειρία. Θα φέρω μία καλή ομάδα και θα αναδείξουμε μεγάλες τομές στην Ελλάδα.

Είμαι εντελώς ανεξάρτητος και ποτέ δεν πρόκειται ποτέ να προδώσω τις λαϊκές συνοικίες, την περιφέρεια που με στήριξε να είμαι αυτή τη στιγμή πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε και πολλούς σαραντάρηδες και πολλούς πενηντάρηδες και πολλούς εικοσάρηδες στην παρέα μας. Θα δείτε άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα γνωρίζετε. Θα βγουν στο προσκήνιο και θα λέτε 'είχαμε τέτοια ταλέντα τέτοια λαμπρά μυαλά στην Ελλάδα;' Υπάρχουν παντού. Θέλω να είμαστε μία ορχήστρα. Στην Ελλάδα έχουμε πολλά πρώτα βιολιά, αλλά λίγες ορχήστρες - και αυτό πρέπει να αλλάξει επιτέλους".

Για την "Ομπρέλα" και την ομάδα "6 συν 6"

Σε ερώτηση για την αποχώρηση της "Ομπρέλας" από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι "δεν έφυγε η ομάδα της 'Ομπρέλας', έφυγαν μερικά στελέχη που ευθυγραμμίζονται με τη συγκεκριμένη ομάδα" και συμπλήρωσε:"Ο κόσμος ο οποίος έχει δείξει την εμπιστοσύνη του με σταυρούς σε αυτά τα στελέχη της 'Ομπρέλας' γενικά είναι ένας κόσμος που εγώ τον ενστερνίζομαι και θεωρώ ότι έχει ακόμα χώρο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι πολιτικές διαφωνίες είναι πολύ μικρές".

Σχετικά με τη στάση της ομάδας "6 συν 6" τόνισε πως "κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ" και σημείωσε: "Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση από τη μεριά τους, ή κάποια απόφαση, το οποίο κατά τη γνώμη μου σημαίνει ότι παραμένουν στη Βουλή και συνεχίζουν να δουλεύουν για μας. Είναι μέρος της ομάδας μας και για μένα αυτό είναι μία ευπρόσδεκτη εξέλιξη".

Είπε ότι μίλησε με τον Παύλο Πολάκη και τη Σία Αναγνωστοπούλου και μετά μίλησαν και αυτοί οι δύο μεταξύ τους "σε πολύ καλό κλίμα νομίζω [...] Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τον κόσμο ο οποίος αισθάνεται ότι δεν έχει φωνή αυτή τη στιγμή και βαδίζει προς την αποχή".

«Θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση»

"Ο ελληνικός λαός επέλεξε και με διαφορά, τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση", δήλωσε.

Επισήμανε πως το νέο που φέρνει στην Ελλάδα, είναι "η επιστροφή στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα".

«Ξεκάθαρες 'κόκκινες γραμμές' στον ελληνουρκικό διάλογο»

Για τις σχέσεις Ελλάδας -Τουρκίας, είπε ότι είναι πάντα θετικός ο ελληνοτουρκικός διάλογος, ο οποίος πρέπει να συμβαδίζει με τον ευρωτουρκικό διάλογο. Μέσα σε αυτό είναι και το θέμα της μετανάστευσης, όπου η Τουρκία πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και η Ευρώπη να ασκήσει την ανάλογη πίεση.

"Έχουμε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, όπως είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών, η εθνική μας κυριαρχία, το μονομερές δικαίωμα μας για επέκταση των χωρικών υδάτων. Να μη δίνουμε σήμα ή ενδείξεις στον κ. Ερντογάν ότι είμαστε ανοιχτοί σε αποστρατικοποίηση των νησιών".

Ο κ. Κασσελάκης τάχθηκε υπέρ της κατάργησης ασυλιών και προνομίων, πρότεινε να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι, ενώ για τα "κόκκινα δάνεια" είπε ότι θα ανακοινώσει ένα πιο ρηξικέλευθο πρόγραμμα.

Για τη Θεσσαλονίκη είπε ότι τη βλέπει πολύ ελκυστική ως πόλη και το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί ένα εύρωστο επιχειρηματικό σύμπλεγμα γαι να μείνουν οι νέοι στην περιοχή και να προσελκύσει και άλλους.

Προσερχόμενος στον χώρο διεξαγωγής του Thessaloniki Summit, o Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που εκείνη την ώρα αποχωρούσε, κι έκαναν χειραψία.

Πηγή: skai.gr

