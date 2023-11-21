Η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και του Έβρου αύριο στην ολομέλεια της Βουλής

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, σε συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Στις 17:30, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον εκλεγμένο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, στο Μέγαρο Μαξίμου.



