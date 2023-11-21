Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου στις φυλακές Δυρραχίου όπου κρατείται ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντης Μπελέρης.

Πρόκειται για επίσκεψη υψηλού συμβολισμού καθώς ο κ. Παπασταύρου εκτός από Υπουργός, είναι και στενός συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέσω αυτής της επίσκεψης, καθίσταται σαφές πως η Ελλάδα θα επιμείνει για την υπόθεση Μπελέρη την οποία θεωρεί κόκκινη γραμμή για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας.

Ο κ. Παπασταύρου μιλώντας στα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λίγο πριν μπει στις εγκαταστάσεις των φυλακών δήλωσε:

«Βρίσκομαι εδώ για να επισκεφθώ τον δήμαρχο Χειμάρρας που βρίσκεται προφυλακισμένος εδώ και επτά μήνες. Οι στιγμές είναι δύσκολες, γι' αυτό ήθελα να βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώς στη Χειμάρρα η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Είναι ο μόνος δήμος σε όλη την Ευρώπη όπου ο καταψηφισμένος δήμαρχος συνεχίζει να ασκεί εξουσία, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος στερείται του δημοκρατικού του δικαιώματος να ορκιστεί. Συμπαραστεκόμαστε στο Φρέντη Μπελέρη και στο δικαίωμά του για μια δίκαιη δίκη που συνεχίζεται αύριο. Θέλουμε το τεκμήριο της αθωότητάς του να γίνει απόλυτα σεβαστό από την αλβανική δικαιοσύνη. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια δίκαιη λύση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, του κράτους δικαίου και της αρχής καλής γειτονίας έτσι ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα στη Χειμάρρα.»



