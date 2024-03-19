Απάντηση Αθήνας στον Ερντογάν: Οι δηλώσεις του για την Κύπρο προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων

Στις παραληρηματικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Κύπρο απάντησαν την Τρίτη διπλωματικές πηγές.

"Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου σχετικά με την παράνομη εισβολή στην Κύπρο το 1974 συνιστούν πρόδηλη στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας και προσβολή στην μνήμη των θυμάτων" τονίζουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πολλώ δε μάλλον, σημειώνουν οι διπλωματικές πηγές, όταν γίνονται σε χρόνο κατά τον οποίο βρισκεται σε εξέλιξη προσπάθεια υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Προκλήσεις από τα... παλιά από τον Ταγίπ Ερντογάν τη Δευτέρα, ο οποίος ούτε λίγο - πολύ ευχήθηκε το 1974 τα τουρκικά στρατεύματα να είχαν «τελειώσει τη δουλειά» και να είχαν καταλάβει όλη την Κύπρο.

«Αν είχαμε πιέσει λίγο περισσότερο το 1974 θα είχαμε πάρει όλη την Κύπρο» δήλωσε σε Τούρκους αξιωματικούς ο Ερντογάν μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.