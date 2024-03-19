«Οι νέες απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν, για την Τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, αποκαλύπτουν πως η εμπλοκή στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και το "καλό κλίμα" στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που προβάλλει η κυβέρνηση και σιγοντάρουν κι άλλες πολιτικές δυνάμεις, τελικά λειτουργούν ευνοϊκά για τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας, αλλά και για τη διαιώνιση της τουρκικής κατοχής και αναβάθμισης του "ψευδοκράτους" στη Βόρεια Κύπρο», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και τονίζει καταλήγοντας:

«Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να παλεύει στο πλάι του Κυπριακού λαού για μια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη με μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, κοινή πατρίδα των Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

