Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πήρε τη «σκυτάλη» του ελέγχου προκειμένου να λύσει το γρίφο που ανέκυψε μετά τη μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) από την ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, προς απόδημους Έλληνες, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, όπως προκύπτει από σχετικές καταγγελίες.

Μετά τις καταγγελίες, αλλά και την ανάδειξη του θέματος τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έφερε το θέμα και στη Βουλή καταθέτοντας πρώτο σχετική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς την Υπουργό Εσωτερικών, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων γνωστοποίησε πως εκκίνησε τη διεξαγωγή έρευνας για το ζήτημα. "Προς απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη φερόμενη αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας από ευρωβουλευτή σε απόδημους Έλληνες ενόψει των Ευρωεκλογών, η Αρχή ανακοινώνει ότι, κατόπιν και της υποβολής μεγάλου αριθμού σχετικών καταγγελιών, κίνησε άμεσα διαδικασία εξέτασης του θέματος", ανέφερε σε ανακοίνωση ενώ η κ. Ασημακοπούλου χαρακτήρισε καλοδεχούμενη την έρευνα. "Η διερεύνηση από την ΑΠΔΠΧ του θέματος που αφορά στην αποστολή από το γραφείο μου ενημερωτικών email είναι καλοδεχούμενη από εμένα. Θα συνεργαστώ με την Αρχή σε ό,τι μου ζητηθεί ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια" έγραψε σε ανάρτησή της.

Μάλιστα, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να κληθεί άμεσα να καταθέσει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για το πού εντόπισε τα συγκεκριμένα, e-mail των αποδήμων, ενώ δεν αποκλείεται η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να διατάξει και τεχνικό έλεγχο στους υπολογιστές από τους οποίους στάλθηκαν τα e-mails στους παραλήπτες τους.

Υπό αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση κρατάει σαφείς αποστάσεις, και για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης, αν τα στοιχεία δόθηκαν στην κ. Ασημακοπούλου από το Υπουργείο Εσωτερικών, παραπέμπει στην απάντηση του Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης, Αθανάσιου Μπαλέρμπα, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν παρέχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκλογέων σε υποψήφιους ή κόμματα, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Σε ότι αφορα τον έλεγχο της ευρωβουλευτού, παραπέμπει στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, εν προκειμένω στη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. "Η Κυβέρνηση αφήνει τις Ανεξάρτητες Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Και ήδη η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή παρενέβη και είπε ότι θα κάνει ό,τι κάνει σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή ελέγχεται μια υπόθεση, αυτή η υπόθεση θα κριθεί ότι έχει κάτι μεμπτό" παρατήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ωστόσο το ζήτημα ήδη έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά το περιστατικό το οποίο παραδέχτηκε αλλά δικαιολόγησε η κ. Ασημακοπούλου, εκφράζουν ανησυχία για το αν υπάρχει θεσμική θωράκιση σε ότι αφορά τα προσωπικά δεδομένα από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ακόμη πιο φλέγον γίνεται το θέμα όταν συναρτάται με τις επερχόμενες ευρωεκλογές και την επιστολική ψήφο.

Ζήτημα που η κυβέρνηση επιχείρησε να κλείσει δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για εργαλειοποίηση του θέματος, διακινδυνεύοντας μία διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα μας. "Η επιστολική ψήφος δεν είναι μια κομματική καμπάνια. Δεν είναι μια καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Η επιστολική ψήφος είναι μια ιστορική τομή που διευκολύνει και τους Έλληνες του εξωτερικού και τους εκλογείς εντός Ελλάδος" σχολίασε ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζοντας ότι η υπόθεση της κ. Ασημακοπούλου "δεν έχει καμία σχέση με το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου". Πρόσθεσε επίσης πως "είναι πραγματικά κρίμα, στο πλαίσιο της ανάγκης κάποιων να κάνουν Αντιπολίτευση για τον οποιονδήποτε λόγο, να προσπαθούν να πυρπολήσουν ή να θέσουν σε αμφισβήτηση μία κορυφαία διαδικασία – η οποία ακολουθεί όλα τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και τα πιο αυστηρά φίλτρα – που είναι η διαδικασία της επιστολικής ψήφου".

