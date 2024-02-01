Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχασε τη μάχη με την ακρίβεια, γιατί πολύ απλά δεν την έδωσε

Η κυβέρνηση έχασε τη μάχη με την ακρίβεια, γιατί πολύ απλά δεν έδωσε καμία μάχη για να προστατεύσει τους καταναλωτές αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο ελληνικός λαός είναι προτελευταίος σε αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στη χώρα μας είναι ο δεύτερος υψηλότερος» δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων επιβραδύνονται με 5,7%, στην Ελλάδα ο ετήσιος ρυθμός αύξησής τους έφτασε το 8,9% τον Δεκέμβριο. Σε πλήθος βασικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης οι ανατιμήσεις σπάνε ρεκόρ. Φρούτα: Ελλάδα +14,9% - Ευρωζώνη +10% Τυρί: Ελλάδα +9,4% - Ευρωζώνη 1,7% Ελαιόλαδο: Ελλάδα +58,5% - Ευρωζώνη +48,5% Λαχανικά: Ελλάδα +13,7% - Ευρωζώνη +9,6%. Η κυβέρνηση έχασε τη μάχη με την ακρίβεια, γιατί πολύ απλά δεν έδωσε καμία μάχη για να προστατεύσει τους καταναλωτές με αποτέλεσμα αυτοί να είναι τα μεγάλα θύματα της κρίσης και οι πολυεθνικές οι μεγάλοι κερδισμένοι» σημειώνει χαρακτηριστικά.



Είναι ενδεικτικό ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ αυξήθηκε το 11μηνο του 2023 κατά 710 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 11μηνο του 2022 προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

