Στο 3,2 από 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο στο 2,8% από 2,9% στην ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat.

Επιμέρους στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, το αλκοόλ τον καπνό έτρεξε με 5,7%, έναντι 6,1% τον Δεκέμβριο.

Ακολουθούν οι υπηρεσίες (4,0%, σταθερό σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (2,0%, έναντι 2,5% τον Δεκέμβριο) και η ενέργεια (-6,3%, έναντι -6,7% τον Δεκέμβριο).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.