Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 900 ευρώ τουλάχιστον, προσδιορισμό του κατώτατου μισθού στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και κατοχύρωση της διαπραγματευτικής δύναμης στον συνδικαλισμό, υπογράμμισε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη συνάντηση του με το προεδρείο της ΓΣΕΕ.

Ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει το πρώτο βήμα ενός μεγαλύτερου σχεδίου για να υπάρχει επισφάλεια στον κόσμο της εργασίας». Της καταλόγισε ότι έχει σχεδιασμό να υπάρχει «συγκεντρωτισμός στην κεφαλαιακή δομή της χώρας και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών», ότι έχει υπονομεύσει τα εργατικά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και πως παράλληλα η ακρίβεια «ταλανίζει όλη την κοινωνία και τα εργατικά στρώματα», την ίδια ώρα, όπως είπε, που δεν αυξάνονται τα εισοδήματα.

«Τα εισοδήματα στη χώρα μας είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλά και γι' αυτό είμαστε στη θέση 24 από τις 27 χώρες της ΕΕ. Σύγκλιση ελάχιστη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη ό,τι και να λέμε για τους δημοσιονομικούς μας στόχους», τόνισε. Επιπλέον κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει και την «φτηνή ελαστική εργασία».

«Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους αγώνες σας, θέλουμε να υπάρχει κατοχύρωση της διαπραγματευτικής δύναμης στον συνδικαλισμό, γιατί είναι στοιχείο Δημοκρατίας για εμάς. Είναι στοιχείο δικαιοσύνης και στοιχείο ανάπτυξης γιατί μία κοινωνία πρέπει να μπορεί να στηρίζεται σε μια στέρεα βάση και η εργασία, οι άνθρωποι του μόχθου, είναι αυτή η βάση», είπε.

Ο κ. Κασσελάκης σχολίασε ότι τα trickle down economics είναι μια οικονομική θεωρία, «οικονομική που ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει πετύχει», αναφέροντας ότι τα χρόνια του Ρήγκαν το χρέος στις ΗΠΑ αυξήθηκε πάρα πολύ. Σημείωσε ότι μια τέτοιου τύπου ανάπτυξη, δεν είναι βιώσιμη, «όπως γνωρίζουμε επίπονα στην Ελλάδα».

Εν συνεχεία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι «θέλουμε να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός άμεσα στα 900 ευρώ τουλάχιστον», σημειώνοντας ότι αυτό είναι το αυτονόητο καθώς «δεν μπορεί κάποιος να επιβιώσει σε αυτή τη χώρα με τους τωρινούς μισθούς» και «σίγουρα με λιγότερα από 900 ευρώ είναι αδύνατον». «Επίσης θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ότι υποστηρίζουμε αυτό που κατανοώ ότι είναι ένα πάγιο αίτημα σας για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας». «Θέλουμε να στηρίξουμε τους αγώνες σας και να είμαστε όσο πιο παραγωγικοί γίνεται σε αυτή τη διαδικασία», είπε ο κ. Κασσελάκης.

Παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ευχαρίστησε τον κ. Κασσελάκη για την πρόσκληση, αναφέροντας ότι η ΓΣΕΕ ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις όλων τα κομμάτων του συνταγματικού τόξου. Ο κ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε στον ρόλο της ΓΣΣΕ ως του συντονιστικού οργάνου όλων των συνδικάτων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Μιλώντας για τον ιδιωτικό τομέα έκανε λόγο για «σκληρές καταστάσεις που βιώνονται» και σε επίπεδο ασφάλειας -«ή επισφάλειας, όποιο θέλετε διαλέξτε, είναι το ίδιο»-, όπως και στις αμοιβές. «Με τις μνημονιακές πολιτικές μάς έχουν αφαιρεθεί πολλά "όπλα", πολλά εργαλεία με τα οποία θα μπορούσαμε κι εμείς να αποκαθιστούσαμε και στο θεσμικό επίπεδο κάποια τα οποία χάσαμε την περίοδο των μνημονίων, αλλά και την αγοραστική δύναμη των μισθών μας που υποβιβάστηκε μια με την εσωτερική υποτίμηση και τώρα είναι κυριολεκτικά στα τάρταρα λόγω της ακρίβειας», είπε. Ανέφερε ακόμη ότι μετά τα μνημόνια, μετά την πανδημική και την ενεργειακή κρίση ο κόσμος αντιλαμβάνεται την κατάσταση ως κρίση διαβίωσης και σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλά κοινωνικά στρώματα, ως κρίση επιβίωσης. «Τα συνδικάτα δεν έχουν άλλο τρόπο να αμυνθούν παρά να διεκδικήσουν την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, οι οποίοι έχουν κατακρημνιστεί», τόνισε. Σχολίασε ότι «καμιά φορά υπάρχουν και αντιπαραθέσεις κυρίως κομματικού χαρακτήρα και εντός των συνδικάτων για ποιο λόγο δεν κάνετε το ένα ή το άλλο», για να προσθέσει μεταξύ άλλων πως ό,τι απόφαση κι αν πάρει η ΓΣΕΕ, αν δεν πειστούν όλοι από κάτω, τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα δεν ανταποκρίνονται.

Στη συνάντηση συμμετέχουν εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, η γραμματέας της ΚΕ Ράνια Σβίγκου και ο αναπληρωτής γραμματέας, Γιώργος Βασιλειάδης, ο τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, και η υπεύθυνη της ΠΓ για την Εργασία και τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

