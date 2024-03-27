ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Είχε σπουδάσει Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες, με μεταπτυχιακό στην κοινωνιολογία και συμμετείχε στην επταμελή ομάδα που συνέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Μόναχο τον Αύγουστο του 1974, ενώ διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από το 1977.

Αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ το 1999 και ίδρυσε τον κομματικό σχηματισμό «Δημοκρατική Περιφερειακή Ένωση», με την οποία μετείχε στις βουλευτικές εκλογές του 2000 .

Το 1994, το ελληνικό κοινοβούλιο υιοθέτησε την πρότασή του για την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής γενοκτονίας .

Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών, και μέλος της διεθνούς ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και ερευνητής στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

