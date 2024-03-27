Πρόταση δυσπιστίας - Χατζηδάκης: Περισσότερο από τα Τέμπη τους νοιάζουν ψήφοι

Τον κίνδυνο να κληθεί να κυβερνήσει μια τοξική αντιπολίτευση χωρίς κανένα σχέδιο για την χώρα αν υποτεθεί ότι πέφτει η κυβέρνηση που έχει αναστηλώσει το κύρος της χώρας διεθνώς, επέσεισε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος κατηγόρησε τα κόμματα που προσυπέγραψαν την πρόταση δυσπιστίας ότι ασκούν μια "απεγνωσμένη και έξαλλη αντιπολίτευση" που εφορμάται από έναν στείρο οίστρο.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης η αντιπολίτευση, παραβιάζει βασικούς κανόνες άσκησης της πολιτικής που ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αγνοεί το τεκμήριο της αθωότητας και αδιαφορεί για τους κανόνες μίας δίκαιης δίκης και δεν νοιάζεται τόσο για τα θύματα όσο για τις δημοσκοπήσεις.

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι συγκλονισμένος, κανείς που να μην έχει σκεφτεί ότι τα παιδιά στο τρένο θα μπορούσαν να ήταν και δικά του παιδιά. Και κανείς δεν πιστεύει πως δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες - και πάντως όχι η κυβέρνηση.

«Τις ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο τότε Υπουργός Μεταφορών ο οποίος υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Αλλά δεν υπάρχει και κανείς που να μην πιστεύει ότι στο δυστύχημα των Τεμπών, τα ανθρώπινα λάθη έπαιξαν καθοριστική σημασία. Καθώς το βράδυ εκείνο παραβιάστηκε εφτά φορές ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας του ΟΣΕ μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Εγώ ο ίδιος έχω ακούσει με τα αυτιά μου βουλευτές της αντιπολίτευσης στην Εξεταστική Επιτροπή να το παραδέχονται», ανέφερε.

Προσέθεσε ότι ο μόνος κερδισμένος από ενδεχόμενη συγκάλυψη των ευθυνών για αυτή την τραγωδία είναι σε καθαρά πολιτικό επίπεδο η αντιπολίτευση.

«Σίγουρα όχι οι οικογένειες των θυμάτων και επίσης σίγουρα όχι η κυβέρνηση. Διότι οι πολίτες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θέλουν να μένει καμία σκιά σε τέτοιες υποθέσεις. Και τιμωρούν όποιον επιχειρήσει κάτι τέτοιο», τόνισε.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι - σε αντιδιαστολή - η Νέα Δημοκρατία για το Μάτι κατήγγειλε μεν τις κυβερνητικές ευθύνες, λάθη και παραλείψεις, αλλά δεν ζήτησε να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες Υπουργών ούτε κατήγγειλαν οι ευρωβουλευτές της το θέμα σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.

«Ούτε η Νέα Δημοκρατία το είχε κάνει. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά είχε διανοηθεί τέτοια πράγματα. Αλλά ούτε και το ΠΑΣΟΚ, που τώρα κάνει άλλα. Όλα τα θύματα είναι θύματα και όλες οι οικογένειες είναι πονεμένες. Είναι ξεκάθαρο για μένα, ότι αυτή η αδίστακτη δημαγωγία δεν υπηρετεί τίποτα άλλο παρά μικροκομματικές ανάγκες. Οι οικογένειες των θυμάτων δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από μία τέτοια αντιπολίτευση. Που δεν νοιάζεται τόσο για τα θύματα όσο για τις δημοσκοπήσεις», σημείωσε. "Οι ελπίδες όλων μας -και οι δικές μας, καθώς δεν είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι ανθρώπινα από εσάς- είναι στην Δικαιοσύνη" είπε ο κ. Χατζηδάκης απευθυνόμενος προς τα έδρανα των κομμάτων της Αντιπολίτευσης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα διεξάγει μία δίκαιη δίκη.

Αναφορικώς με τα θεσμικά ζητήματα τα οποία θίγονται και στην τελευταία έκθεση της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι δεν ισχυρίζεται ότι δεν έχουν γίνει λάθη ή ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Για το δε ζήτημα των υποκλοπών, υπενθύμισε ότι έχει μιλήσει ίδιος, από το βήμα της Βουλής, έχει ξεκαθαρίσει την άποψή του και δεν έχει παρά να επαναλάβει όσα είχα και τότε σημειώσει χωρίς να αλλάξει λέξη - όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζηδάκης προσέθεσε ωστόσο ότι θα πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα που περιλαμβάνει:

-Την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου το 2023 στην ΕΕ που μιλάει με εξαιρετικά θετικό τρόπο για την Ελλάδα.

-Την έκθεση της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), που σημειώνει τη βελτίωση της κατάστασης στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

-Την έκθεση του Economist για την ποιότητα της Δημοκρατίας, που κατατάσσει την Ελλάδα στις 20 καλύτερες Δημοκρατίες του κόσμου.

«Είναι, άραγε, όργανό μας ο Economist; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Το Συμβούλιο της Ευρώπης;» διερωτήθηκε και κατέληξε: «Δεν είναι η ώρα η χώρα να διχαστεί, ούτε να παίξει με το μέλλον της. Είναι αντίθετα η ώρα να προχωρήσει ενωμένη μπροστά. Εμείς με σοβαρότητα, ταχύτητα και αποφασιστικότητα, διορθώνοντας όπου είναι αναγκαίο τα όποια λάθη μας. Η αντιπολίτευση προσπαθώντας επιτέλους να γίνει λιγότερο αναξιόπιστη και βάζοντας στην άκρη τη διαρκή ψευδολογία και τον ακραίο λαϊκισμό. Και η χώρα χωρίς να σπαταλήσει την πρόοδο των τελευταίων ετών. Οι Έλληνες έχουμε κάνει στροφή στην υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα. Και θα επιμείνουμε στη μόνη πολιτική δύναμη που σήμερα εγγυάται ένα ασφαλές μέλλον για την Ελλάδα και τους Έλληνες: τη Νέα Δημοκρατία!»

Ο κ. Χατζηδάκης, τέλος απάντησε στις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδη Τσακαλώτου και της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήτα, οι οποίοι άσκησαν κριτική τόσο για την υπόθεση των Τεμπών, όσο και για την πολιτική της κυβέρνησης. Στις αναφορές του κ. Τσακαλώτου επισήμανε ότι "προφανώς δεν έγιναν όλα τέλεια στον ΟΣΕ, αλλά σε κάθε προσπάθεια εξυγίανσης τα κόμματα της Αριστεράς ήταν απέναντι, "οπαδοί της ακινησίας". Επιπλέον τόνισε ότι στην ανάπτυξη επί ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν κάτω από το μισό της ΕΕ, σήμερα είμαστε πάνω από το διπλάσιο, ενώ είχαμε φτάσει στο τέλος του πίνακα στις επενδύσεις, την τελευταία τετραετία έχουμε σημειώσει ρεκόρ εικοσαετίας ιδίως στις ξένες επενδύσεις. "Ειδικά στην Οικονομία, δεν μπορεί η αριστερά με την τραγελαφική διαχείριση που έκανε να κάνει και τον εισαγγελέα σήμερα" προσέθεσε.

Κατηγόρησε επιπλέον το ΠΑΣΟΚ ότι οδηγείται στην "συριζοποίηση", ενώ προς την Ελληνική Λύση τόνισε: "Εμείς δεν έχουμε μαγικές συνταγές, τις μαγικές συνταγές τις διαθέτει το κόμμα σας. Όλα αυτά που λέτε για την οικονομία πηγαίνετε να τα πείτε στο Πέραμα, στο Κερατσίνι, στη Δραπετσώνα, στη Νέα Ιωνία, το Περιστέρι και το Αιγάλεω. Τα λαϊκά στρώματα και οι εργαζόμενοι που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία κάποιο λόγο είχαν. Πάει πολύ με την κατ' επάγγελμα υποστήριξη των λαϊκών συμφερόντων".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

