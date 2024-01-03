Στις 18.00, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη για τον μίνι ανασχηματισμό.

Στόχος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, είναι να διορθωθούν δυσλειτουργίες, αλλά και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες για τις επικείμενες αλλαγές, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης θα μετακινηθεί από το υπουργείο Υγείας στο Προστασίας του Πολίτη, στη θέση του Γιάννη Οικονόμου, ενώ στο Υγείας αναμένεται να μετακινηθεί ο Αδωνις Γεωργιάδης- υπουργείο στο οποίο είχε θητεύσει και κατά το παρελθόν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο Γιάννης Οικονόμου, όσο και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κώστας Κατσαφάδος θα τεθούν εκτός κυβέρνησης.

Γρίφος, ωστόσο, παραμένει το πρόσωπο που θα αναλάβει τα υπουργικά καθήκοντα στο Εργασίας από τον Άδωνι Γεωργιάδη. Το πρόσωπο που συγκεντρώνει αυτή την ώρα τις περισσότερες πιθανότητες είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, όμως τα ευρωπαϊκά καθήκοντα που επρόκειτο να αναλάβει ίσως εμποδίσουν τελικά την υπουργοποίησή του. Υπενθυμίζεται ότι ο κ.Ρουσόπουλος βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εκλογή του στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης- η οριστική απόφαση αναμενόταν να ληφθεί στις 22 Ιανουαρίου στη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Το υπουργικό συμβούλιο με το νέο του σχήμα, αναμένεται να συνεδριάσει στις 10 του μήνα.

Κυβερνητικές πηγές, πάντως, κληθείσες να σχολιάσουν τις πληροφορίες σχολίαζαν ότι «κανείς δεν συζητάει για ανασχηματισμό, αλλά για στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω». Με αυτή τη διατύπωση, πάντως, οι πηγές επιβεβαιώνουν εμμέσως, πλην σαφώς, τις πληροφορίες για τις επικείμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

