Γεωργιάδης για αποκάλυψη Βενιζέλου περί grexit: Κάποιοι κάτσαμε και φάγαμε ξύλο

Την αποκάλυψη του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε του είχε προτείνει σε ένα υπόγειο να δεχθεί την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, το λεγόμενο grexit, σχολίασε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7, ο υπουργός Εργασίας Αδωνις Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς αρχικά εάν ήταν εις γνώση της τότε κυβέρνησης αλλά και του ιδίου, ο κ. Γεωργιάδης επιβεβαίωσε πως: «Ναι βέβαια. Το είχαμε μάθει όλοι.

Προσωπικά όχι, δε με πήρε ο Βενιζέλος να μου το πει, το έμαθα πολύ αργότερα εγώ.Αλλά είναι γνωστό ότι ο Σόιμπλε...

Είναι οξύμωρο σχήμα αυτό που συνέβη στην Ελλάδα.

Οι αντιμνημονιακοί – θυμάστε την πλατεία των αγανακτισμένων- ήθελαν exit από το ευρώ. Και το κεντρικό πράγμα που μισούσαν ήταν ο Σόιμπλε».

Στην δημοσιογραφική επισήμανση ότι ο Σόιμπλε εξυπηρετούσε την έξοδο, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:

«Ηταν ο βασικός υποστηρικτής του grexit από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αντί να αγαπούν τον Σόιμπλε που ήθελε να εφαρμόσει το δικό τους πολιτικό σχέδιο, μισούσαν τον Σόιμπλε ο οποίος έλεγε να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ.

Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, πόσο στην πολιτική, καμιά φορά αυτό που αντιλαμβάνεται με αυτό που πραγματικά συμβαίνει, έχει πολύ μεγάλη διαφορά».

Αναφορικά με το εάν υπήρχαν κάποιοι από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που συζητούσαν μεταξύ τους το ενδεχόμενο grexit, ο Αδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι:

«ΠΑΣΟΚ και ΝΔ τότε, και όσοι μείναμε από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στην από εδώ πλευρά, ήμασταν φανατικοί υπέρ της παραμονής στο ευρώ.

Αυτοί που μείναμε τότε, η ομάδα που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, η ομάδα που είναι γνωστή εν τη ευρυτέρα εννοία ως κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, αυτή η ομάδα, που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, είναι η ομάδα που μας έσωσε. Να το ξέρει ο κόσμος. Για εμάς που ξέρουμε την εξέλιξη της ιστορίας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν είχαμε ακολουθήσει αυτούς τους παλαβούς, η Ελλάδα σήμερα θα ήταν σαν τη Βενεζουέλα και χειρότερα.

Σωθήκαμε, και είμαστε εδώ που είμαστε τώρα, γιατί κάποιοι σαν το Βενιζέλο, σαν τον Σαμαρά, και πολλούς άλλους, κάτσαμε και φάγαμε ξύλο, σαν τον Γιώργο Παπανδρέου, δεν τον υποτιμώ...

Μια χαρά ήταν ο Σαμαράς από την αρχή, αυτά που έλεγε το πρώτο μνημόνιο δικαιώθηκαν όλα. Ο Σαμαράς δεν ήταν ποτέ αντιμνημονιακός. Ο Σαμαράς είπε δύο πράγματα σ' αυτό το μνημόνιο: έχει λάθος συντελεστές, που είχε, και υψηλά επιτόκια, που είχε. Και τα δύο τα διόρθωσε στο δεύτερο. Ποτέ δεν είπε ο Σαμαράς να βγούμε από το ευρώ».

Πηγή: skai.gr

