«Η Συνθήκη της Λοζάνης αποτελεί το στέρεο νομικό θεμέλιο που βασίζεται το πλαίσιο όλης της περιοχής», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κληθείς να τοποθετηθεί στις δηλώσεις του καθηγητή Άγγελου Συρίγου που έκανε λόγο για παρωχημένη συνθήκη της Λωζάνης, σε ζητήματα που αφορούν όπως η ανταλλαγή αιχμαλώτων και τα οπλικά συστήματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Κασελάκη ο οποίος έκανε επικριτική αναφορά στις δηλώσεις του κ. Συρίγου λέγοντας ότι οι δηλώσεις αυτές «δίνουν τροφή στους Τούρκους».

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης στη Διακήρυξη των Αθηνών γίνεται σαφής αναφορά στο διεθνές δίκαιο καίριο, σημείο του οποίου είναι η Συνθήκη της Λωζάνης.

Διευκρινίζοντας, ανέφερε ότι καθηγητής μίλησε στον ΣΚΑΪ με την επιστημονική του ιδιότητα και δεν αναφέρθηκε σε κυριαρχικά δικαιώματα, καθιστώντας σαφές ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης του Αγγελου Συρίγου.

«Ο Κασελάκης γίνεται επισπεύδων μια κατάστασης που δεν δημιουργήθηκε θέμα όλη την ημέρα», σημείωσε και πρόσθεσε « Ο κ. Κασσελάκης δεν είναι σχολιαστής των social media. Οταν δεν υπάρχει θέμα και δια στόματος πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών, είναι σαφές ότι το πρόβλημα το δημιούργησε ο ίδιος».

Στην ερώτηση αν θεωρείται παρωχημένη η Συνθήκη της Λωζάνης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι η κυβέρνηση τη θεωρεί «ως το πιο στέρεο θεμέλιο που διευθετεί συνολικά τις σχέσεις της περιοχής» και πρόσθεσε οτι «ενδεχομένως να υπήρχε προβληματική διατύπωση ή να έγινε με τρόπο που θα μπορούσε ενα δημιουργήσει προβλήματα ωστόσο, αλλά από εκείνο το σημείο μέχρι το σημείο να βγει ανακοίνωση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας ότι δίνει τροφή, έχει διαφορά».

Συμπλήρωσε δε, ότι «ο κ. Συρίγος δεν μίλησε για αποστρατικοποίηση των νησιών και έκανε ανάλυση για επιμέρους όρους που από το 1974 έως το 2023 έχουν αλλάξει κατά τον ίδιο. Ήταν μια επιστημονική ανάλυση» σημείωσε και πρόσθεσε ότι η παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε διαστάσεις για το καλό της χώρας μας.

Για το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι στην «ατζέντα της κυβέρνησης για τη νέα χρονιά, υπάρχουν θέματα που δεν υπήρχε συναίνεση. Ενα από τα νομοσχέδια μέσα στην τετραετία είναι και αυτό».

Ως προς το χρόνο, είπε ότι περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις ενώ στην ερώτηση τι θα συμβεί αν δεν το ψηφίζει κάποιος βουλευτής απάντησε «καλό είναι να περιμένουμε να έρθει το κείμενο και να δούμε ποιοι είναι οι κανόνες».

Αναφορικά με τις αντιδράσεις της Εκκλησίας είπε ότι «σεβόμαστε τις απόψεις της αλλά δεν νομοθετεί».

