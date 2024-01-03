«Την ώρα που ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας δεν διστάζει να επαναλάβει το αντίθετο στο διεθνές δίκαιο, αναθεωρητικό αφήγημα περί «Γαλάζιας Πατρίδας», το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ελλάδα είναι αμφίσημες δηλώσεις, όπως οι πρόσφατες του κ. Συρίγου» δηλώνει σε ανάρτησή του στο X o Βουλευτής Επικρατείας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.



«Την ώρα που ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας δεν διστάζει να επαναλάβει το αντίθετο στο διεθνές δίκαιο, αναθεωρητικό αφήγημα περί «Γαλάζιας Πατρίδας», το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ελλάδα είναι αμφίσημες δηλώσεις, όπως οι πρόσφατες του κ. Συρίγου. Θα έπρεπε να είναι σαφές σε όλους, και κυρίως στους βουλευτές της ΝΔ, ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις τους μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την τουρκική πλευρά προς τον σκοπό προώθησης των ανιστόρητων και παράνομων αιτιάσεών της. Η ευφορία που δημιούργησε στην Κυβέρνηση η «Διακήρυξη των Αθηνών» δεν δικαιολογεί κινήσεις και δηλώσεις με άγνοια κινδύνου. Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις δε βελτιώνονται με ευχολόγια και ακαδημαϊκές αναλύσεις, αλλά με έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαιου της θάλασσας, με πνεύμα καλής γειτονίας και εγκατάλειψη της αναθεωρητικής ρητορικής από πλευράς Τουρκίας».



