Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει πως η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η ελληνική Κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις του Ιράν προς το Ισραήλ, που συνιστούν σοβαρή επιδείνωση της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης στην περιοχή. Τέτοιες ενέργειες θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια. Είναι απολύτως αναγκαίο να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω διάχυση των εχθροπραξιών.»

Πηγή: skai.gr

