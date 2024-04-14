Εκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Συνεδριάζει εκτάκτως, υπό τον πρωθυπουργό, στις 18.00 το ΚΥΣΕΑ μετά τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιστρέφει εσπευσμένα στην Ελλάδα από την Αμερική και ως εκ τούτου δεν θα παραστεί στην παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της εθνικής παλιγγενεσίας του 1821 που θα πραγματοποιηθεί στην 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.