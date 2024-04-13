Ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα: Το Ιράν εκτόξευσε drones από το έδαφός του

Την επίθεση του Ιράν επιβεβαίωσε επισήμως και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «εκτόξευσε UAV από το έδαφός του προς το Ισραήλ».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και παρακολουθούν διαρκώς την επιχειρησιακή κατάσταση. Η συστοιχία εναέριας άμυνας των IDF βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, μαζί με μαχητικά αεροσκάφη της IAF και σκάφη του Ισραηλινού Ναυτικού που βρίσκονται σε αμυντική αποστολή στον ισραηλινό εναέριο και ναυτικό χώρο. Οι IDF παρακολουθούν όλους τους στόχους», πρόσθεσε η ισραηλινή πρεσβεία.

Πηγή: skai.gr

