Περισσότερες από 300 «απειλές διαφόρων τύπων» προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, εκτόξευσε το Ιράν δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF Avichay Adraee.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο εκπρόσωπος του IDF έδωσε μια ανάλυση για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν και είχαν ως στόχο το Ισραήλ:

«Από τα περίπου 170 drones που εκτόξευσε το Ιράν – ούτε ένα από αυτά δε διείσδυσε στο κράτος του Ισραήλ, καθώς πολεμικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και τα συστήματα αεράμυνας μας και των συμμάχων μας αναχαίτισαν δεκάδες από αυτά.

Από τους περισσότερους από 30 πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν – κανένας από τους πυραύλους δε διείσδυσε στο ισραηλινό έδαφος. Τα πολεμικά μας αεροσκάφη αναχαίτησαν 25 πυραύλους εκτός των συνόρων της χώρας.

Από τους περισσότερους από 120 βαλλιστικούς πυραύλους, ένας πολύ μικρός αριθμός διείσδυσε στα ισραηλινά σύνορα, ενώ οι υπόλοιποι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Αυτός ο μικρός αριθμός έπεσε σε αεροπορική βάση στο Ναφατίμ και προκάλεσε μικρές ζημιές σε υποδομές.»

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται απευθείας στο Ισραήλ μετά από χρόνια διεξαγωγής πολέμων αντιπροσώπων με τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Στήριξη στο Ισραήλ από τις ΗΠΑ - Πάνω από 70 drones αναχαίτισαν οι αμερικανικές δυνάμεις

Από την πρώτη στιγμή οι ΗΠΑ εξέφρασαν την «ακλόνητη» στήριξή τους προς το Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν συμβολή στην κατάρριψη «σχεδόν όλων» των drones και των πυραύλων που εξαπολύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Ο Μπάιντεν πρόσθεσε πως επαναβεβαίωσε την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους νωρίτερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του Λευκού Οίκου.

Επιπλέον, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε στον Νετανιάχου ότι «το Ισραήλ επέδειξε αξιοσημείωτη ικανότητα να αμύνεται και να νικά ακόμη και πρωτοφανείς επιθέσεις». Πρόσθεσε πως «το Ισραήλ έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους εχθρούς του ότι δεν μπορούν να απειλήσουν αποτελεσματικά την ασφάλεια του»

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη πως θα συγκαλέσει σήμερα σύνοδο των ηγετών της G7, προκειμένου να υπάρξει «ενιαία διπλωματική αντίδραση» στην «αναίσχυντη» επίθεση του Ιράν.

Αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε την στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ καταδικάζοντας τις ιρανικές εκτοξεύσεις «με τον πιο έντονο τρόπο».

Πρόσθεσε, ότι οι ΗΠΑ «δεν επιδιώκουν κλιμάκωση» αλλά «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν» την άμυνα του Ισραήλ και να υπερασπίζονται το αμερικανικό προσωπικό.

«Θα διαβουλεύομαι με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο τις επόμενες ώρες και ημέρες», είπε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν περισσότερα από 70 επιθετικά drones και τουλάχιστον τρεις βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την κατάσταση.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, δήλωσε από την πλευρά του ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν «δεκάδες πυραύλους και UAV καθ' οδόν προς το Ισραήλ». Τόνισε επίσης πως «καταδικάζουμε τις επιθέσεις αυτές από το Ιράν και τα ενεργούμενά του» και «καλούμε το Ιράν να σταματήσει αμέσως οποιεσδήποτε περαιτέρω επιθέσεις».

Σε δήλωσή του, είπε ότι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να παράσχουν υποστήριξη για την άμυνα του Ισραήλ.

Μίλησα με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Yoav Gallant για δεύτερη φορά σήμερα, για να επαναλάβω τη σιδερένια υποστήριξη των ΗΠΑ στην άμυνα του Ισραήλ υπό το φως της άνευ προηγουμένου επίθεσης του Ιράν από το ιρανικό έδαφος. Εξετάσαμε τα έκτακτα αμυντικά μέτρα και την ισχυρή συνεργασία που αναλήφθηκαν για να νικήσουμε αυτήν την ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ».

I spoke to Israeli Minister of Defense Yoav Gallant for a second time today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s defense in light of Iran’s unprecedented attack from Iranian territory. We reviewed the extraordinary defensive measures and strong cooperation undertaken… — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 14, 2024

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αξίωσε το Ιράν να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση, προσθέτοντας πως «δεν επιδιώκουμε πόλεμο με το Ιράν, αλλά δεν θα διστάσουμε να δράσουμε για να προστατεύσουμε τις δυνάμεις μας και να υποστηρίξουμε την άμυνα του Ισραήλ».

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από πολεμικά πλοία στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει επί του παρόντος δύο αντιτορπιλικά σε αυτήν την περιοχή, και τα δύο είναι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων ικανά να αναχαιτίσουν εκτοξεύσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα αμερικανικά μαχητικά ήταν επίσης μέρος της απάντησης στην επίθεση του Ιράν το Σάββατο και κατέρριψαν τα drones που εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, δήλωσε στο CNN άλλος Αμερικανός αξιωματούχος.

Το πρώτο κύμα έφτασε στο Ισραήλ γύρω στις 2 το πρωί τοπική ώρα (μεσάνυχτα BST), με τις σειρήνες να χτυπούν σε όλη τη χώρα και τις εκρήξεις να γίνονται ορατές αλλά και να ακούγονται στον ουρανό σε πολλά σημεία. Οι περισσότεροι από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν εκτός των συνόρων του Ισραήλ, ενώ ένας περιορισμένος αριθμός έπεσε εντός του εδάφους της χώρας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF.

Στις 3:45 τα ξημερώματα οι IDF ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινοί δε χρειάζεται να παραμένουν στα καταφύγει. Παραμένουν, όμως, σε ισχύ οι περιορισμοί για τις συγκεντρώσεις και η ακύρωση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκδρομών.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως το μεσημέρι της Κυριακής για να συζητήσει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η προεδρία του κορυφαίου οργάνου του διεθνούς οργανισμού.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η συνεδρίαση αναμένεται να γίνει στις 16:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 23:00 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: skai.gr

