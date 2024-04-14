Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ για επίθεση στο Ισραήλ: Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προβούν στις δέουσες ενέργειες

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια 

syriza

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την «επικίνδυνη ιρανική επίδειξη ισχύος σε βάρος του Ισραήλ και εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

«Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, καθώς και τον ΟΗΕ και την ΕΕ, να προβούν στις δέουσες ενέργειες που θα οδηγήσουν σε άμεση αποκλιμάκωση και στην απαραίτητη διαφύλαξη της περιφερειακής σταθερότητας» τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση.

