«Συμπληρώνονται σήμερα δύο χρόνια από την παράνομη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, που έχει οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και σε ανυπολόγιστες καταστροφές», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του «η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του γενναίου ουκρανικού λαού που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας του. Η συμπαράστασή μας προς την κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας είναι συνεχής και ειλικρινής».

Τονίζει, επίσης, ότι «η θέση μας είναι κατηγορηματική: οι μεταβολές διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων με τη χρήση στρατιωτικής βίας είναι αντίθετες προς τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και συνεπώς μη αποδεκτές».

«Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας όλων των κρατών και η αποχή από τη χρήση βίας ή την απειλή χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και αδιαπραγμάτευτες αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα δεν ξεχνά τα θύματα των ρωσικών επιθέσεων και τις καταστροφές στη Μαριούπολη, στην περιοχή όπου αναπτύχθηκαν πολυπληθείς ελληνικές κοινότητες επί αιώνες. Παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία στον δίκαιο αμυντικό της αγώνα», καταλήγει η ανακοίνωση .

