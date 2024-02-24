Σαν σήμερα 24/2: Ισχυρός σεισμός στις Αλκυονίδες - Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Γεγονότα

391:Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος Α’ απαγορεύει την ειδωλολατρία. Στο πλαίσιο αυτό παύει και η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, που είχαν ξεκινήσει το 776 π.Χ.

1821: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κυκλοφορεί την επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος», με την οποία ζητά από τους Έλληνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας να επαναστατήσουν. Η ενέργειά του αυτή σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

1975: Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αβέρωφ, ανακοινώνει την καταστολή συνωμοτικής κίνησης στο στράτευμα. (Πραξικόπημα της Πιτζάμας)

1981: Ο Εγκέλαδος χτυπά τις Αλκυονίδες με 6,6 Ρίχτερ, αφήνοντας πίσω του 14 θύματα και τους Αθηναίους να περνούν αρκετά βράδια στα πάρκα και τις πλατείες της πόλης.

2012: Ο Πάνος Καμμένος, μετά την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία λόγω «μνημονίων», ιδρύει νέο πολιτικό σχηματικό, με την ονομασία «Ανεξάρτητοι Έλληνες».

2022: Η Ρωσία εξαπολύει στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία, από τα εδάφη της αλλά και από την Λευκορωσία. Φραστική καταδίκη από την Δύση (και από την Ελλάδα), αλλά και απειλή νέων κυρώσεων. Μεγάλη αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Πάνω από τα 100 δολάρια/βαρέλι το πετρέλαιο. Βουτιά στα χρηματιστήρια (-6,42% στο Χρηματιστήριο της Αθήνας).

Γεννήσεις



1934: Χρήστος Λαμπράκης, έλληνας εκδότης. (ΔΟΛ) (Θαν. 21/12/2009)

1955: Στίβεν Πολ Τζομπς, αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής με τον Στιβ Βόσνιακ της Apple Computer. (Θαν. 5/10/2011)

1989: Κώστας Κουφός, ελληνοαμερικανός μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού με θητεία στο ΝΒΑ.



Θάνατοι



1704: Μαρκ Αντουάν Σαρπεντιέ, γάλλος συνθέτης της εποχής του μπαρόκ. Η πιο γνωστή σύνθεσή του είναι το πρελούδιο από το «Te Deum, που υιοθετήθηκε ως ύμνος της Eurovision. (Γεν. 1643)

1903: Παναγιώτης Ποταγός, έλληνας γιατρός και εξερευνητής. Εξερεύνησε την Ασία επί πέντε χρόνια και με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσίευσε τις παρατηρήσεις του σε βιβλίο με τίτλο «Περίληψις περιηγήσεων Ποταγού». (Γεν. 1839)

1984: Κούλης Στολίγκας, έλληνας ηθοποιός, από τους χαρακτηριστικούς ρολίστες της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου. (Γεν. 1909)

