«Χρειαζόμαστε μία ενιαία στρατηγική, κυρίως για τα δημόσια πανεπιστήμια, την οποία ο νόμος υπηρετεί. Το 80% των άρθρων του Νόμου αφορά το δημόσιο πανεπιστήμιο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν επιτρέπει τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο λύνουμε αυτή την ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και ταυτόχρονα ανοίγουμε το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας περισσότερο, το διεθνοποιούμε», πρόσθεσε.

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι «η χρηματοδότηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο από τον κρατικό προϋπολογισμό έχει αυξηθεί κατά 50%» και σημείωσε ότι «700 εκατομμύρια ευρώ δίνονται μόνο για νέες φοιτητικές εστίες».

Με αφορμή την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο ο κύριος Πιερρακάκης «Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος και γιατί δεν θα ψηφίσει τα άρθρα για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Πιστεύω ότι δεν έχουν διαβάσει τον Νόμο γιατί χρησιμοποίησαν ένα επιχείρημα ως λόγο καταψήφισης που είναι ο πυρήνας του Νόμου».

«Τα κριτήρια για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων είναι τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

