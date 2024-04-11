Επανέρχεται στο θέμα της δημιουργίας από την ελληνική κυβέρνηση θαλάσσιου πάρκου περιβαλλοντικής προστασίας στο Αιγαίο, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τομεάρχης 'Άμυνας του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιανκί Μπαγτζίογλου, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα προωθεί φαινομενικά αθώα έργα» στην περιοχή.

Σε συνέντευξή του στην αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Cumhuriyet, ο Γιανκί Μπαγτζίογλου λέει ότι στην εν λόγω περιοχή θα πραγματοποιηθούν επιστημονικές μελέτες με νέο εξοπλισμό για την ανίχνευση νέων ρηγμάτων στον πυθμένα σε βάθος μέχρι 2000 μέτρα, υποστηρίζοντας ότι «είναι πολύ πιθανό ορισμένες από τις περιοχές που θα ερευνηθούν να συμπίπτουν με τουρκικές περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας».

Επιπλέον, όπως σημειώνει ο ίδιος, «λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εξοπλισμός σεισμικών ερευνών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για έρευνες φυσικού αερίου και πετρελαίου, δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτές τις μελέτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αποθεμάτων (σ.σ. υδρογονανθράκων)».

Ο Μπαγτζίογλου κάνει λόγο στη συνέντευξή του «για μονομερείς πρωτοβουλίες της Ελλάδας, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις λεγόμενες αξιώσεις κυριαρχίας της». Ερωτηθείς από το δημοσιογράφο της εφημερίδας «τι μπορεί να κάνει η Τουρκία απέναντι σε αυτές τις πρωτοβουλίες;» ο αναπληρωτής πρόεδρος του CHP απαντά: «Η Τουρκία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την κρατική της σοφία και να κηρύξει θαλάσσιες περιοχές που θα υποστηρίζουν τις κυριαρχικές διεκδικήσεις της Τουρκίας και θα προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, στη βάση της αμοιβαιότητας, σε περιοχές που θα κριθούν κατάλληλες στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο, εντός των ορίων περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας όπως ορίζονται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, με ονομασίες "Ειδικές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές" κ.λπ. Θα ήταν δε ορθό να καταχωρισθούν αυτές οι κηρυγμένες ως "Προστατευόμενες Περιοχές" στην ΕΕ και τον ΟΗΕ (μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού - ΙΜΟ) και θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Εξωτερικών να αναλάβει ρόλο συντονιστή. Επιπλέον, θα πρέπει να παραχθούν νέα σχέδια με βάση την κοινή λογική σε πλατφόρμες όπως η Διεθνής Ναυτιλιακή Επιτροπή».

Συνεχίζοντας ο αναπληρωτής πρόεδρος του CHP δηλώνει: «Προκειμένου να προστατευθεί η νομιμότητα αυτών των ανακηρυγμένων ως "Προστατευόμενων Περιοχών" στη διεθνή σκηνή, είναι προφανώς σημαντικό το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας και το υπουργείο Εσωτερικών να συνεργάζονται στενά, η Διοίκηση του Ναυτικού και η Διοίκηση της Ακτοφυλακής να παρουσιάζουν σημαία και να βρίσκονται στις περιοχές αυτές και να είναι έτοιμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά ενδεχόμενων παραβιάσεων στις περιοχές αυτές. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διενέργειας σεισμικών ερευνών στο Αιγαίο Πέλαγος για τον εντοπισμό ρηγμάτων από τα σεισμικά ερευνητικά μας σκάφη».

Για το ίδιο θέμα είχε εκδώσει, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία έκανε λόγο για «καθεστώς ορισμένων νησιών, βραχονησίδων και βράχων των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα από τις διεθνείς συμφωνίες» και για «γεωγραφικούς σχηματισμούς με αμφισβητούμενο καθεστώς», τονίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα αποδεχθεί «οποιεσδήποτε de facto καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα».

Το θέμα ωστόσο είχε προηγουμένως αναδείξει ο Γιανκί Μπαγτζίογλου, με γραπτή δήλωσή του που δημοσίευσε το Σάββατο το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA και αναπαρήγαγαν στη συνέχεια τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του CHP, ο οποίος εκτός από τομεάρχης Άμυνας του κόμματος είναι και απόστρατος υποναύαρχος, υποστηρίζει ακόμη ότι η Ελλάδα από την ημέρα της ίδρυσής της θεωρεί τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο ως κρατική πολιτική και δηλώνει: «Ανά κάποιες περιόδους, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, επεδίωξε να επιτύχει αυτές τις φιλοδοξίες της με έργα που είναι φαινομενικά αθώα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος ή η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.