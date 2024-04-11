«Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός, που προσέφυγε στην ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών και επιτυγχάνοντας μια πρώτη νίκη σε βάρος του παρακράτους του Μαξίμου με την απόφαση του ΣτΕ. Σε αντίθεση με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν κίνησαν καμία νομική διαδικασία, αν και ήταν θύματα. Άραγε ποιοι είναι οι εκβιαζόμενοι, κ. Κασσελάκη;», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απαντώντας στη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Kασσελάκη στο Mega.

Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «ας αποδείξει ο ίδιος για τον εαυτό του. Εγώ παρατηρώ ότι δεν έχει κάνει μήνυση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δε μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Όχι. Το μισό ΠΑΣΟΚ δεν είναι βαθιά προοδευτικό. Το άλλο μισό όντως στη βάση του μπορεί να συνεργαστεί με τον νέο ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο άλλοτε υποψήφιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας τα λέει όλα αυτά από ανοησία ή ιδιοτέλεια; Γιατί είναι ταυτόσημα με όσα διακινεί ο Άδωνις Γεωργιάδης και τα κυβερνητικά τρολ» απαντά η Χαριλάου Τρικούπη.

«Προκαλεί σε κάθε περίπτωση εντύπωση που ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενώ μας παρουσίασε το νέο του σπίτι αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, αρνείται πεισματικά να δημοσιοποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση, όπως συμβαίνει με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αν είναι αλήθεια τόσο πετυχημένος και δεν φοβάται τίποτα γιατί αρνείται να δηλώσει σε πόσες εταιρείες συμμετείχε και να δημοσιοποιήσει το πόθεν έσχες του πριν από τις ευρωεκλογές;» καταλήγει το ΠΑΟΚ ΚΙΝΑΛ στην ανακοίνωσή του.

